«Иначе будет поздно»: почему сообщения разведки о скором нападении Гитлера Сталин считал «дезой»

Впервые опубликована телеграмма, которая предупреждала советские спецслужбы о скором нападении Гитлера за несколько часов до начала войны. Послание отправил советский шпион, он говорит о растерянности немецких дипломатов и специалистах Германии, которых не успели вывезти из Ленинграда. Сталин не верил подобным предупреждениям и называл разведчиков дезинформаторами.

© Президентская библиотека/Центральный архив ФСБ России

Телеграмму о скором нападении Германии получил вечером 21 июня 1941 года нарком государственной безопасности СССР Всеволод Меркулов. Ему отправил послание начальник управления НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности) по Ленинградской области Павел Куприн. Документ опубликовала президентская библиотека.

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В телеграмме Куприн пишет, что получил сведения от шпиона «агента Чернова». Тот утром 20 июня перехватил сообщение от МИД Германии. Министерство писало, что в Ленинграде остаются восемь немецких специалистов, и их надо вывезти из Советского Союза до утра 22 июня, иначе «будет поздно».

Агент Чернов также пообщался с немецкими дипломатами, которых срочно вызвали из отпусков. Из разговоров с ними стало ясно, что «ситуация напряженная».

«Военные действия ожидаются ближайшие в два – четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии», — передает суть разговора с немецкими дипломатами Куприн.

Расшифрованная телеграмма начальника УНКВД по Ленинградской области П. Т. Куприна в НКГБ СССР об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни

В телеграмме также описана реакция этих дипломатов: канцлера немецкого консульства Бухгольца и консула Динстмана.

«Динстман проявляет растерянность, поражается спокойствию Ленинграда. Бухгольц высказывает изумление по поводу резкого изменения обстановки, так как в Германии были слухи о более тесном хозяйственном договоре с СССР, а также предстоящем арендовании Германией урожая на Украине», — говорится в послании.

Москва получила телеграмму в 20:10 21 июня. Расшифровали ее в 21:30. Около трех часов ночи с 21 на 22 июня немцы начали атаковать СССР — началась Великая Отечественная война.

Окончательно дату вторжения в СССР Вермахт установил 10 июня 1941 года. План войны Адольф Гитлер подписал еще в 1940 году, он получил название «Барбаросса» в честь императора Священной Римской империи XII века Фридриха Барбароссы, который участвовал в Третьем крестовом походе в Святую землю. По плану Германия должна была разбить Красную армию «в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». На захват Москвы и других ключевых промышленных центров в европейской части СССР отводилось всего шесть-восемь недель, в крайнем случае — три–четыре месяца.

Ключевой частью плана было поддержание иллюзии, что немцы не собираются нападать. Будущие противники продолжали экономически сотрудничать, СССР увеличил поставки в Германию зерна, топлива, хлопка, металлов и каучука. За три недели до начала войны советское политбюро разрешило из особых запасов поставить Германии тысячи тонн меди, никеля, олова, вольфрама.

Генеральный секретарь Иосиф Сталин получил множество предупреждений о готовящемся нападении немцев, однако не придавал им значения. С августа 1939-го между СССР и Германий действовал пакт о ненападении. По мнению некоторых историков, Сталин был уверен, что фюрер не посмеет его нарушить.

На донесения разведчиков о скором начале войны Сталин реагировал резко. Так, 16 июня ему передали информацию от берлинской агентуры, что все военные мероприятия Германии по подготовке нападения на СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Сталин кратко назвал это «дезинформацией». На самом донесении он от руки написал: