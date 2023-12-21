Народные приметы на 22 декабря 2023 года: что нельзя делать в этот день
22 декабря по народному календарю - Анна Зимняя Темная, день зимнего солнцестояния.
На Руси считали, что с этого дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились красному солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки. Верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Подражая ему, гасили пламя в домах, а потом заново его добывали.
Праведной Анне молились при бесплодии. К иконе Богоматерь "Нечаянная радость" обращались с просьбой избавить от душевных недугов, об искуплении грехов, при глухоте.
Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Нельзя было выполнять какую-либо работу, разжигать огонь, выходить из дома.
22 декабря пчеловоды считали своим праздником. После утренней службы они шли в омшаники, где располагались улья. Шевелили каждый улей и читали специальный заговор. Согласно поверьям, такой ритуал помогал в следующем году получить много меда.
В этот день без особой надобности из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.
22 декабря беременным нельзя есть жирные продукты, иначе, по приметам, ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами.
Не стоит будущим мамам разжигать огонь, зажигать свечи, брать в руки спички и зажигалки, иначе останется отметина у малыша в виде большого родимого пятна на видном месте.
Нельзя беременным в день Анны Холодной и рукодельничать - шить, вязать, вышивать, поскольку запутавшиеся нитки могут запутать и пуповину, которая петлями обовьется вокруг шеи или тела будущего ребенка.
Женщинам на сносях нельзя встречаться с больными и калеками - по примете, они могут передать свои недуги и уродства новорожденному.
Самая важная примета для беременных связана с перешагиванием через острые предметы. Существует в народе поверье, что женщина, нарушившая этот запрет, может в родах умереть.
Нельзя 22 декабря стирать и убирать. Этот запрет касается всех. Кто не прислушается к примете, весь последующий год проведет в тяжелом домашнем труде, которому не будет конца и края.
Не рекомендуется в день Анны Темной есть мед, так как сегодня он может вызвать сильную аллергию даже у тех, у кого ранее ее не было. Особенно важно, что не только в чистом виде может навредить этот продукт, но и в качестве дополнения к блюдам, чаям или лекарствам. Поэтому следует отказаться не только от чистого меда, но и от медовых пряников, и от торта "Медовик", и от леденцов с медом.
Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами - может залететь в них нечисть и забрать девичье счастье, поэтому с самого утра волосы нужно заплести в косу. Обладательницам коротких стрижек рекомендуется воспользоваться заколками и ободками, а также средствами, фиксирующими волосы.
Супругам, которые еще не прожили вместе 7 лет, нельзя приглашать вечером гостей. Этот день им нужно провести только вдвоем, тогда никто и ничто не сможет помешать их семейному счастью. Тех же, кто проигнорирует данный запрет, будут ждать ссоры, взаимные претензии и упреки, конфликты и разочарования во второй половинке.