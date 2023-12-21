"Тайные угощения по ночам" едва не лишили девушку зрения

Блогерша по прозвищу Большая Анита после 20 лет поправилась до 152 килограммов, однако похудела и начала вести новую жизнь. На историю девушки обратило внимание издание The Sun.

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По ее словам, из-за большого веса у нее начались сильные боли в спине, не дававшие ей нагнуться, а также поднялось внутричерепное давление.

«В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — вспоминает она.

Анита добавила, что начала набирать вес еще в детстве.

«Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признается девушка.

Решив заняться своим здоровьем, она начала больше гулять и правильно питаться.

Однако смены распорядка дня было недостаточно, и после консультации с врачами Анита приняла решение об операции по уменьшению желудка. После операции ее вес уменьшился до 84 килограммов. Она каждый день совершает прогулки, занимается в спортзале три раза в неделю, получает комплименты от друзей и чувствует себя свободной.