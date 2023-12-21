Какие драгоценные камни на самом деле нельзя дарить девушке

Минералам — драгоценным и полудрагоценным камням — с древних времен приписывали магические свойства. Поэтому носили и дарили их весьма избирательно, подбирая не «под глаза» или платье, а с более глубинным смыслом, чтобы не испортить одариваемой судьбу и, наоборот, помочь ей.

Особенно трепетно относились к незамужним девушкам, которым только предстояло найти суженного и построить семью. Для них всегда действовали определенные табу на то, с какими камнями украшения можно дарить. Считалось, что целый ряд минералов препятствует браку.

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Малахит

Наши предки считали малахит символом постоянства. Поэтому дарили украшения и изделия из него только уже замужним и счастливым в браке женщинам. Подарить малахитовое украшение молодой девушке — обречь ее на безбрачие, ведь этот камень препятствует любым изменениям, в том числе и положительным.

Гиацинт

Гиацинт же наоборот считался на Руси символом изменчивости, что тоже не есть хорошо. Непредсказуемые изменения в жизни, вызванные таким подарком, могли не соответствовать ни желаниям, ни ожиданиям девушки.

Обсидиан

Украшения с обсидианом не были под полным запретом, но камень этот девушкам не рекомендовалось носить на груди — в виде кулонов или брошей. Соответственно, существовало и табу на подобные подарки. Дело в том, что обсидиан плохо влияет на «сердечную сферу» — у девушки, носящей такое украшение, личная жизнь может просто не складываться.

Опал

Считается, что этот камень пробуждает в одариваемых решительность и тягу к авантюрам. Кому-то это необходимо, а для кого-то — смерти подобно. Украшения с опалом обычно не дарят незамужней девушке, чтобы она не ударилась «во все тяжкие», но иногда это вынужденная мера, если «молодке» не хватает решимости.

Александрит

Этот камень еще называют «вдовьим». Поэтому украшения с ним не дарят ни незамужним, ни замужним. Считается, что александрит притягивает одиночество, а потому носящая украшения с ним женщина обречена на безбрачие. Наши предки, как и следует из названия, оставляли этот камень для вдов.

Бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры

Эти камни не были под абсолютным запретом, но, считалось, что они обладают сильной энергетикой и могут «поработить» молодую девушку. Поэтому, если невеста робкая и нерешительная, лучше выбрать для подарка что-то попроще.

Украшения с историей