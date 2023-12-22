«Больно носить туфли с бриллиантами». Жена миллионера из Дубая – о тяготах жизни

Блогерша по имени Соуди, которая ведет блог в TikTok под ником @soudiofarabia, пожаловалась на минусы жизни с мужем-миллионером Джамалом. На ролик дубайской домохозяйки обратило внимание издание The Sun.

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По словам Соуди, быть женой миллионера — это настоящая работа, которая ее изнуряет. В доказательство она показала инкрустированные драгоценными камнями туфли бренда Jimmy Choo, дорогую шубу, которую подает ей муж, и себя в вечернем платье.

«Больно носить туфли с бриллиантами. Трудно тратить столько денег, сколько возможно, и на каждой вечеринке выглядеть на десять из десяти», — призналась она.

Кроме того, Соуди опубликовала видео из маникюрного салона и показала тарелку с суши в ресторане.

«Проводить по три часа в салоне в день ради совершенства и оставаться голодной, чтобы был аппетит для мишленовских блюд», — продолжила девушка.