Зачем советским детям давали пивные дрожжи

Если рыбий жир большинство выросших в СССР вспоминают с ужасом, то дрожжевой напиток – с восторженной ностальгией. Его давали в детских садах, пионерских лагерях и санаториях не только потому, что детям напиток нравился.

Питательно и вкусно

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Кроме того, что напиток обладал высокой пищевой ценностью, он просто готовился, поэтому нередко им потчевали внучат бабушки. Они брали 10 граммов пивных или пекарских дрожжей, тщательно их растирали, заливали половиной стакана кипятка, добавляли ложку сахара, ставили в теплое место. Через час питательный и вкусный напиток был готов. В него можно было добавить медку – и тогда питье становилось еще полезней.

Советские педиатры назначали дрожжевой напиток в качестве общеукрепляющего средства, для восполнения витаминов и профилактики простуды. В дрожжах содержится много ценного белка, витамины групп B-D, аминокислоты. Дрожжи давали детям с диатезом и другими заболеваниями кожи, а также страдающим расстройством желудка и пищеварения. Напиток улучшал аппетит и общее самочувствие, а также предотвращал дистрофию и обеспечивал нормальный набор веса, который так важен в детском возрасте.

Сложностей с нехваткой дрожжей в советскую эпоху не возникало. Производить их было легко и дешево. К тому же продукт имел другие существенные плюсы – легко превращался во вкусное питье и имел минимум противопоказаний. Его не рекомендовалось употреблять лишь при наличии патологий с почками.

От всех бед – один ответ

Сотрудниками Центрального института питания Наркомздрава СССР и НИЛаб бродильной промышленности была опубликована подробная статья, в которой описывалась ценность, профилактические и лечебное значение дрожжей. В статье говорилось, что дрожжи обладают крайне полезным составом. Кроме белков, углеводов, жиров и витаминов, они содержат ценнейшее фосфорное соединение – лецитин. Ученые настаивали, что в рационе советского гражданина должны присутствовать хотя бы небольшие дозы дрожжей.

В случае с детьми, писали советские исследователи, дрожжи особенно благоприятно воздействуют на организм, который был ослаблен долгим недоеданием. При наблюдении за детьми, которым давали дрожжевой напиток, было установлено, что испытуемые лучше сопротивляются детским инфекциям, а в случае заражения болезнь при употреблении дрожжей протекает легче, выздоровление наступает быстрее. В статье рекомендована следующая суточная норма дрожжей: 100 гр для взрослых и не менее 30 гр для детей.

Центральный институт питания Наркомздрава СССР рекомендовал добавлять дрожжи в свежие и кислые щи, тушеную капусту, овощное рагу. Делать дрожжевой соус для котлет, лапши, запеканок. А также готовить дрожжевой напиток, который в обязательном порядке вводить в рацион детского питания дошкольных учреждений, санаториев, детских отделений больниц.

Сто граммов в сутки

Дрожжи давали дошколятам не только в детских садах и санаториях, но также тем, кто пребывал в детских исправительных колониях. Сохранился один из первых послевоенных приказов НКВД от 5 октября 1945 года, который регламентировал правила и нормы питания в детских трудовых, исправительных, специальных колониях и приемниках-распределителях для детей ГУЛАГа.