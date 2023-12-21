День зимнего солнцестояния: что, когда и почему

День зимнего солнцестояния — астрономическое событие, которое каждый год наступает в конце декабря, его также называют началом астрономической зимы. Это один из двух периодов в году, когда солнце находится максимально высоко или максимально низко над горизонтом. В день зимнего солнцестояния жители Северного полушария Земли наблюдают самый короткий световой день в году. «Лента.ру» рассказывает, из-за чего меняется длительность светового дня, когда день зимнего солнцестояния наступит в 2023 году и какие традиции и приметы с ним связаны.

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Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2023 году

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В XXI веке зимнее солнцестояние наступает 21 или 22 декабря в зависимости от високосного года — в год перед високосным зимнее солнцестояние наступает 22 числа.

Дата этого события может выпасть и на соседние дни, однако это должно случиться только в конце нынешнего века или даже через несколько столетий. Ближайший день зимнего солнцестояния, который выпадает на 20 декабря, состоится в 2080 году, а наблюдать самый короткий день 23 декабря можно будет только в 2303 году.

В 2023 году день зимнего солнцестояния выпадает на 22 декабря

Известно и точное время зимнего солнцестояния: 3 часа 27 минут по гринвичскому времени — 6 часов 27 минут по московскому времени. Именно в этот момент высота солнца будет минимальна, то есть солнце будет находиться в низшей своей точке относительно земного горизонта за год.

Причем в день, когда в Северном полушарии происходит зимнее солнцестояние, в Южном полушарии — наоборот, случается летнее солнцестояние.

Что такое солнцестояние

Солнцестояние наступает в тот момент, когда Солнце занимает самую удаленную от небесного экватора

позицию, то есть максимально склоняется к северу или югу относительно экватора нашей планеты. Это происходит два раза в год — в эти дни наступает летнее солнцестояние (самый длинный день) и зимнее солнцестояние (самая длинная ночь) соответственно. В Северном полушарии летом звезда поднимается над горизонтом на максимальную высоту, а зимой опускается максимально низко.

7 часов будет длиться световой день 22 декабря 2023 года

При этом в течение нескольких дней до и после события положение светила на небе в полдень практически не будет меняться — это и дало название явлению.

В это же время за полярным кругом (66,5 градуса северной широты) наступает полярная ночь — солнце не встает из-за горизонта дольше суток. Длительность полярной ночи меняется в зависимости от расположения конкретной географической точки относительно оси вращения Земли. Например, в Мурманске полярная ночь продолжается со 2 декабря по 10 января — она длится 40 дней.

Павел Львов / РИА Новости

Северные земли полностью погружаются в темноту на все время полярной ночи — часть суток за полярным кругом в это время занимают сумерки.

В Северном полушарии зимнее солнцестояние служит началом астрономической зимы — периода, когда движущееся по эклиптике

Солнце находится на максимальном удалении от небесного экватора. Астрономическая зима длится до наступления весеннего равноденствия — в 2024 году оно выпадает на 20 марта. В этот момент продолжительность светового дня и ночи одинакова, а после весеннего равноденствия световой день начинает становиться длиннее ночи.

Астрономическая зима в Северном полушарии продлится с 22 декабря 2023 года до 20 марта 2024 года

При этом астрономические осень и зима в Северном полушарии длятся на неделю меньше, чем в Южном. Это связано со скоростью движения Солнца по орбите — оно движется быстрее по время зимы в Северном полушарии. Именно поэтому между весенним и осенним равноденствием проходит 186 календарных дней, а между осенним и весенним — всего 179.

Почему происходит зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние происходит из-за особенностей земной орбиты и наклона земной оси. Дело в том, что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, а ось вращения планеты немного наклонена по отношению к плоскости этой орбиты — наклон оси составляет примерно 23,4 градуса. Эти изменения в положении Земли относительно Солнца влияют на смену времен года и служат основой для зимних и летних солнцестояний.

В разные периоды года Земля по-разному ориентирована относительно Солнца как раз из-за этого наклона. Когда Северное полушарие наклонено в сторону от светила, происходит зимнее солнцестояние. В это время солнце достигает своей самой низкой точки на небесной сфере — в Северном полушарии наступает самый короткий день и самая длинная ночь.

Когда приходит летнее солнцестояние, Северное полушарие наоборот наклонено в сторону солнца, соответственно, в этой части планеты отмечается самая короткая ночь и самый длинный день.

Традиции дня зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния с древних времен считался важным магическим событием.

Во времена язычества на Руси отмечали Коляду — праздник окончания старого и начала нового года. Именно тогда в стране появилась традиция колядок — молодые люди в ярких костюмах исполняли традиционные песни, а взамен получали подарки. Позже эта традиция тесно переплелась с празднованием Рождества, а колядки стали проводить в сочельник.

После принятия христианства на Руси день зимнего солнцестояния стал совпадать с днем православного святого Спиридона.

На Руси день зимнего солнцестояния был известен как Спиридон-солнцеворот

Одной из главных традиций было разведение костров — таким образом люди приветствовали Солнце, празднуя начало увеличения светового дня и приближение света и тепла. В этот день охотники старались не ходить в лес — считалось, что в солнцеворот медведь в своей берлоге переворачивается с одного бока на другой.

Виктор Драчев / РИА Новости

Приметы на день зимнего солнцестояния Если день зимнего солнцестояния будет холодным и ветреным, то зимой будет много метелей и морозов.

Если в солнцеворот ясное небо и яркое солнце, то такая же погода сохранится во время Святок.

Направление ветра, который дул в день Спиридона, сохранится до «сорока мучеников» (дня весеннего равноденствия).

Если в этот день есть иней на деревьях, то в следующем году будет богатый урожай.

Пасмурная погода в этот день предвещает ранний приход весны, а ясная, наоборот, долгую зиму.

Что принято делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния принято загадывать желания — сокровенную мечту необходимо написать на листочке бумаги и поджечь. Пепел, который останется после сожжения листка с желанием, нужно аккуратно собрать и развеять по ветру.

Еще один способ загадать желание — посадить в горшок семечко растения. Росток нужно оберегать до прихода весны, после чего высадить его на улице.

Считается, что массовые гулянья в день зимнего солнцестояния могут потревожить духов, поэтому в самый короткий день не стоит устраивать вечеринки и шумные праздники. Лучшим способом встретить этот день станет тихий вечер в семейном кругу.

День зимнего солнцестояния в других странах

Другие народы тоже торжественно встречали день зимнего солнцестояния — скандинавы, например, отмечали в эту дату праздник Йоль, который до сих пор является важным событием для неоязычников.

В этот день было принято совершать жертвоприношения, чтобы задобрить древних богов. Еще одной важной традицией было поджигание полена, которое должно было гореть несколько дней после солнцестояния. Со временем традиция видоизменилась — возник десерт, который назвали Святочным поленом.