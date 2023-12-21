Самые массовые советские бунты: из-за чего они начались

Людям, которые плохо знакомы с историей Советского Союза, может показаться, что сопротивление коммунистическому режиму оказывали только те, кто проживал за границей.

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Но на самом деле это не так. И в самой стране были несогласные, чья активная антирежимная позиция могла привести к массовым бунтам.

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Восстания заключенных

В послевоенные годы численность заключённых достигла пика. В лагерях содержалось от 4,5 до 12 млн человек. Ряды «врагов народа» пополнили бывшие советские военнопленные, националисты из Украины и Прибалтики и новые репрессированные. Смерть Иосифа Сталина воодушевила многих обитателей мест не столь отдалённых. Очагами сопротивления стали особые лагеря в Воркуте, Норильске, Кенгире.

Политзаключённые больше не пытались бежать, а требовали приезда комиссий из столицы. Несмотря на отсутствие координационного центра, список «просьб» бунтовщиков практически всегда был одинаковым: отмена особого и каторжного режимов, оплата труда, возврат досрочного освобождения для ударников, отмена бирок с номерами на одежде, снятие ограничений на переписку с родными.

Оружия у несогласных не было, а поэтому их главными методами стали агитация и пропаганда. Восставшие вовсю агитировали солдат охраны и окрестных жителей, пытаясь привлечь на свою сторону. Финал таких акций протеста был различным. В каких-то случаях бунты подавляли силовики, а иногда члены правительственной комиссии шли навстречу и удовлетворяли все требования.

Власть – на мыло

Яркий пример неповиновения советской власти произошёл в 1962 году в Новочеркасске. В ходе стихийного митинга рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода попытались выяснить у власти, на что же им в условиях повышения цен жить дальше.

Директор предприятия Борис Николаевич Курочкин вместо того, чтобы разобраться в ситуации, в своём сумбурном выступлении, заметив невдалеке торговку пирожками, попытался разрядить обстановку шуткой: «Нет денег на пирожки с мясом – ешьте с ливером». Брошенная фраза подействовала на изнурённых рабочих как красная тряпка на быка. Началось восстание, которое, конечно же, подавили, но радикальными методами.

«Масла в огонь» подливали некоторые милиционеры, которые частенько превышали уровень дозволенного, прикрываясь служебным положением. Из-за милицейского произвола в 1964 году бунтовали Бронницы, Ставрополь, в 1967 году – Фрунзе, Чимкент, Степанакерт, Прилуки.