Почему мусульманам запрещено делать татуировки

Мусульманская религия довольно консервативна — в ней много запретов и табу, касающихся всех сфер жизни. Вот, например, татуировки. Ни один верующий мусульманин не позволит себе нанести их на тело.

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Впрочем, лазейка все же имеется…

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Запрет Корана

В Коране четко прописан запрет на любое изменение своей внешности. Это приравнивается к богохульству, ведь человек создан Всевышним. А разве можно сомневаться в совершенстве творений Аллаха? Под запрет, кстати, попадают не только татуировки, а любые другие модификации тела: пирсинг, наращивание волос или ногтей, пластика лица и тела и т.д.

Мусульманин, осмелившийся сделать тату, считается грешником и проклятым. По традициям ислама, не избегает наказания и мастер — деньги, полученные им за работу, считаются незаконно добытыми, фактически, украденными, а потому легко могут быть изъяты на нужды мечети или местной общины.

Временные татуировки

Интересно, что под запрет не попадают временные тату, которые в общем-то и не татуировки, а рисунки на теле. Главное, чтобы соблюдался ряд условий:

Рисунок должен легко смываться с тела водой или маслом;

Нельзя изображать людей или животных;

Не допускается богохульство, надписи оскорбительного и вульгарного содержания;

Рисунок не должен содержать чужих религиозных символов или быть похожим на тату «иноверцев».

Также существуют определенные требования к месту нанесения временной татуировки. Для женщин — это только лицо и кисти рук. Для мужчин же под запретом — зона от пупка до коленей. При этом нанесенные рисунки нельзя прятать под одеждой, препятствуя их контакту с окружающей средой и водой.

Индийская мехенди

Кстати, мусульманская традиция временных тату перекликается с индийским обычаем украшать тела росписью — мехенди. Это также связано с религиозными догматами: в индуизме действует аналогичный мусульманскому запрет на модификацию тела. Правда, менее строгий, разрешающий, например, пирсинг.