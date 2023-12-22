Что нельзя делать 23 декабря

23 декабря по народному календарю - День Мины, Иосаф.

© unsplash.com

Этот зимний день ничем особо не отличался от предыдущих. Девушки с самого утра садились за рукоделие. За счет выпавшего снега в доме до самого вечера было светло, что позволяло переделать больший объем работы.

Видео дня

В этот день знахари читали заговор от полуношницы. Если ребенок плохо спал, плакал и стукал ножками, то бабка говорила: "Полуношница чудит" и над колыбелью кадила помелом со словами: "Полуношница, играй помелом, а ребеночка не трогай, сну и росту не мешай".

23 декабря нельзя делать выпечку с картофелем, капустой и другими овощами, поскольку тогда всю зиму придется впроголодь жить.

В этот день лучше печь пироги с фруктовой, сырной, грибной или мясной начинкой. Готовить их должны только замужние хозяйки, поскольку если за выпекание примется девушка на выданье, вдова или же старая дева, то тот, кто съест их пироги, год будет чувствовать на душе одиночество и разочарование, даже если никаких предпосылок для этого и не будет.

Нельзя примерять очки тем, у кого нет проблем со зрением, иначе можно навлечь на себя близорукость или дальнозоркость. Также в день Мины не рекомендуется надевать чужие очки и тем, кто сам страдает плохим зрением, - близкий человек станет пускать пыль в глаза.

Не стоит 23 декабря никого обманывать, даже если это делается во благо. Лучше вовсе промолчать, чем лгать, глядя в глаза собеседнику. За такой поступок святой Мина накажет сложностями в личной жизни и финансовыми проблемами.

Нельзя сегодня ложиться спать заполночь, поскольку может явиться Полуночница или же темная сила, мешающая крепкому сну, и начнет шуметь, шуршать, говорить страшным голосом или же греметь посудой, пугая как деток, так и взрослых. И продолжаться так будет каждую ночь до тех пор, пока хозяева не очистят дом ароматом полыни.

Не стоит наговаривать на окружающих, судачить и сплетничать, так как злые и лживые слова приведут к сглазу и порче.

Запрещено пить из чужой посуды, иначе на пьющего может напасть нечистая сила и ввести в марево так, что человек не сможет понять, что хорошо, а что - плохо.