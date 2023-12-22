Нельзя есть мед и убираться: приметы на 22 декабря

22 декабря православные верующие вспоминают святую Анну, мать Девы Марии. Согласно преданию, Анна и Иоаким долгое время не могли зачать ребенка, но однажды к Иоакиму явился ангел и сказал, что его супруга родит девочку. Вскоре на свет появилась Мария, которая впоследствии стала матерью Христа.

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В народе сегодняшний день именуют днем Анны Темной. Наши предки считали, что именно с сегодняшнего дня начинаются самые крепкие морозы. Кроме того, день Анны Темной – самый короткий день в году, день зимнего солнцестояния.

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Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 22 декабря

В этот день беременным женщинам следует соблюдать множество правил. Так, им нельзя есть жирную пищу, ссориться, встречаться с больными людьми, а также прикасаться к острым предметам.

Кроме того, девушкам, которы вынашивают ребенка, запрещено разводить огонь, вышивать и выполнять любую тяжелую работу. В противном случае, можно навредить будущему ребенку. Наши предки были уверены, что огонь может оставить на малыше отметину, запутавшиеся нитки скрутят пуповину, а больные люди передадут ребенку свои недуги. Лучше всего беременным сегодня провести день дома в кругу семьи.

Сегодня неблагоприятный день для уборки и стирки. Считается, что если нарушить эту примету, то весь следующий год пройдет в сплошном домашнем труде.

В день Анны Темной запрещено есть мед – сегодня он может вызвать аллергию и даже болезни.

Девушкам сегодня не стоит ходить с распущенными волосами, поскольку в них может запутаться нечистая сила. 22 декабря следует заплести косы или хотя бы убрать волосы при помощи заколок и резинок.

Сегодня нельзя приглашать в дом гостей, которые прожили в браке менее семи лет.

Приметы

В день Анны Темной на деревьях появлялся иней — скоро придут морозы, а летом будет хороший урожай.

Если снег лежит у изгороди вплотную — лето будет плохое, а если с просветом — урожайное.