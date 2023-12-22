Кинолог объяснил, как приучить питомца к зимней одежде

Далеко не все породы собак способны переносить морозы. И даже самым стойким иногда не помешает утеплиться. Но что делать, если питомец не горит желанием примерить теплую обновку? Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в эфире «Радио 1». В первую очередь важно не спешить. Одевайте собаку медленно, чтобы она привыкала к процессу. Прежде чем выходить с одетым питомцем на прогулки, приучите его к теплому костюму дома.

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Кинолог подчеркнул, что, если питомец сопротивляется, необходимо остановиться, дать ему время обнюхать одежду и привыкнуть к ней. Обязательно поощряйте собаку за спокойствие. Кроме того, от бесполезных аксессуаров нужно отказаться. Лучше выбирать то, что действительно согреет в стужу: плотный комбинезон и ботинки. С потеплением и одежду следует менять на более легкую. Наряжайте питомца по погоде и если это ему действительно необходимо.