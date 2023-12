Ученые признали, что ошибочные прогнозы по климату угрожают выживанию видов

Вопреки прогнозам, сосна скорее пострадала, чем выиграла от потепления, что заставило ученых усомниться в надежности этого метода. Неверные прогнозы, изложенные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вызывают опасения относительно судьбы других видов, столкнувшихся с изменением климата.