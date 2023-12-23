Ученые признали, что ошибочные прогнозы по климату угрожают выживанию видов

Анализ, проведенный в Университете Аризоны, выявил серьезный недостаток в прогнозировании того, как виды будут справляться с изменением климата. Широко используемый метод теперь находится под пристальным вниманием из-за того, что дает неверные результаты.

Ученые признали, что ошибочные прогнозы по климату угрожают выживанию видов
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В исследовании, посвященном одному виду сосны на западе США, ученые обнаружили, что модель не смогла точно предсказать реакцию дерева на десятилетия потепления.

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Вопреки прогнозам, сосна скорее пострадала, чем выиграла от потепления, что заставило ученых усомниться в надежности этого метода. Неверные прогнозы, изложенные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вызывают опасения относительно судьбы других видов, столкнувшихся с изменением климата.

Эксперты предупреждают, что нынешние темпы изменения климата могут превзойти способность деревьев к адаптации, что поставит их под угрозу вымирания. Это открытие служит предостережением для экологов и подчеркивает острую необходимость в точных прогнозах для сохранения биоразнообразия нашей планеты.

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