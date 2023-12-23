День Мины: что нельзя делать 23 декабря

Православная церковь ежегодно 23 декабря чтит память мученика Мины Красноречивого. В народном календаре этот день также именовали его именем.

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Наши предки старались уделить как можно больше времени 23 декабря домашним делам – уборке, стирке, приготовлению пищи. Девушки предпочитали заниматься рукоделием, так как существовало поверье, что шитье в этот день приблизит встречу с возлюбленным.

Начинать день Мины стоило с посещения храма – мученику возносили молитвы о здоровье и, в частности, об избавлении от проблем со зрением.

В этот день хорошей приметой считалось помочь кому-то, сделать любое доброе дело. Согласно поверьям, такие поступки принесут большую удачу и финансовое благополучие.

Что нельзя делать 23 декабря

Основной запрет касался разговоров: плохой приметой считалось сплетничать у кого-то за спиной, разносить слухи, осуждать кого-то, рассказывать о своих планах и мечтах, хвалиться успехами. Любые необдуманные высказывания, как и случайно вылетевшее слово, могли привести к целой череде неудач.

Помимо этого, плохой приметой считалось засыпать в день Мины после полуночи или проводить весь день в одиночестве. Еще не помолвленным девушкам не стоило проводить этот день в чисто женской компании – так, согласно поверьям, можно было отсрочить встречу своего суженого.

Наши предки старались 23 декабря быть особенно внимательными к финансовым вопросам – в такой день не брали и не давали в долг. Также избегали крупных покупок. Приметы твердили, что большие затраты в день Мины не способны принести ничего хорошего, а покупка, на которую они будут потрачены, не подарит радости. Дорогой товар и вовсе с большой вероятностью может оказаться бракованным.