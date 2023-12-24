Приметы и поверья на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день

24 декабря по народному календарю отмечается Никонов день. В старину в этот день люди отламывали веточку яблони и ставили в воду – если она распустится к Рождеству, то случится что-то приятное. Женщины наводили порядок до наступления темноты, иначе могла прийти нечисть и нахулиганить. Вечером вся семья собиралась за столом.

В этот день запрещается рубить ели (сосны – можно), так как это может привести к проблемам со здоровьем. Нельзя выносить что-то из дома, чтобы вместе с этой вещью не вынести удачу. Не принято ставить веник у двери – к несчастьям. В Никонов день следует иметь опрятный вид, чтобы не привлекать злых духов. На Руси мужчины в этот день не ходили на охоту и рыбалку, так как считали, что может произойти какая-то беда. Свекрови и невестке, зятю и теще нельзя вытирать руки одним полотенцем – это к сильной ссоре.