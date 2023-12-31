Самые странные новогодние традиции со всего мира

Загадочные и удивительные традиции сопровождают празднование Нового года в различных уголках мира. Каждая культура вносит свой особый вклад в создание атмосферы веселья и волшебства в этот особенный период. "Рамблер" назовет несколько самых странных новогодних традиций со всего мира.

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Испания: удар по 12 виноградин за 12 ударов часов

В Испании существует традиция есть 12 виноградин в последние 12 секунд старого года. Каждая виноградина предсказывает событие на каждый месяц следующего года. Если одна из виноградин оказывается кислой, то, по преданию, месяц будет неудачным.

Шотландия: проход через дым из домов

В Шотландии существует традиция "First-Footing". Первым человеком, входящим в дом в Новый год, должен быть мужчина с темными волосами. Он должен принести с собой подарки, такие как уголь, чтобы дом был теплым, или кексы для сладкой жизни.

Япония: звуки курантов и ужин из KFC

В Японии Новый год встречают под звуки 108 ударов барабана, предназначенных для изгнания 108 видов человеческих недостатков. Также в этот день многие японцы предпочитают ужин из KFC, что стало традицией с 1970-х годов после успешной маркетинговой кампании компании.

Эквадор: горение чучел в символе удачи

В Эквадоре люди готовят чучело (человеческую фигуру из старой одежды), наполняют его различными материалами, а затем сжигают на улицах. Это считается символом прощания с старым годом и приготовлением к новым возможностям.

Германия: плавание свиней

В Германии традиционно практикуется плавание свиней. Люди лепят свиней из марципана, шоколада или сала и затем пускают их плавать в воде. Эта странная традиция символизирует изгнание злых сил и встречу Нового года с чистым сердцем.