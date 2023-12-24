Как пахнут герои «Ведьмака» — линейка духов раскроет этот секрет

И как только маркетологи не изгаляются, чтобы повысить свои продажи. Так, на российских маркетплейсах появился крайне интересный продукт — линейка духов с запахом героев культовой книжной саги, игр и сериала « Ведьмак».

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Набор состоит из пяти запахов: Геральт, Цирилла, Йеннифер, Трисс и Лютик. Каждый флакончик объемом 12 мл, так что его легко можно носить с собой в любое приключение. К набору также прилагаются удобный бокс, стикеры и пробники. Источник: ildberries

Запах Геральта сочетает в себе можжевельник, лимон, а также бергамот с перцем, иглами сосны и ладаном.

Йеннифер пахнет как крыжовник, зеленая сирень, пион и цветки персика с добавлением листа чая и китайского османтуса.

Цирилла несет в себе нотки леса, морского бриза, шалфея, грейпфрута и водорослей.

Желающие вкусить Трисс Меригольд почувствуют запахи арбуза, черники, апельсина, тиаре, жасмина, а также туберозы с основой из амброксана, мускуса и сандала.

Верный Лютик же отдает ароматами давана, жасмином, пачулями и ванилью. При этом герои «Ведьмака» далеко не единственные популярные персонажи, которые нашли в себе парфюмерные воплощения.

При беглом поиске можно найти целую плеяду запахов героев популярных игр: от Леона Кеннеди до Данте и его брата Вирджила.