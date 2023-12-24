Женщина два часа проработала официанткой, украла деньги из кассы и ушла

В США неизвестная женщина два часа проработала официанткой кафе в штате Джорджия ради кражи денег из кассы. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в городе Ривердейл 12 декабря. Американка утром явилась в одно из кафе сети Waffle House, прикинулась официанткой и начала обслуживать клиентов.

Через два часа она сумела получить доступ к планшету, который открывал кассу заведения, украла оттуда все деньги и ушла. Ее действия попали на камеры наблюдения кафе.