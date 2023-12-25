Нельзя носить черное и ссориться: приметы на 25 декабря
25 декабря православные верующие вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, также известного как Спиридон-чудотворец. Святой жил на территории Кипра в III-IV веках и с самого детства верил в бога. Спиридон-чудотворец славился даром целителя, а также он знал, как прогнать нечистую силу.
В народе сегодняшний день именуют Спиридоновым днем, а также Солнцеворотом – с этого времени ночи становятся короче, а дни длиннее. Наши предки верили, что Спиридон сам поворачивает светило и следит за тем, чтобы оно не скрылось от людей.
На Руси любили говорить, что в Спиридонов день солнце одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и отправляется в теплые страны.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 25 декабря
Сегодня важно позаботиться о том, чтобы отдать все долги до Нового года. Если этого не сделать, то весь следующий год вы пробудете в должниках.
25 декабря – неблагоприятный день для того, чтобы носить одежду темных цветов или надевать старые вещи. В противном случае, можно навлечь на себя беды и несчастья.
Сегодня нельзя заниматься тяжелой и ответственной работой. Кроме того, нельзя охотиться – во время охоты можно оказаться в опасной ситуации.
Сегодняшний день не подходит для конфликтов, ссор и пререканий с семьей и друзьями. Иначе весь следующий год может пройти в склоках.
Спиридонов день не подходит для дальней дороги. Считается, что с 25 декабря солнце набирает силу, а зима злится, из-за чего может сорвать свое негодование на путниках. А именно отправить им мороз и вьюгу в дорогу.
Приметы
Если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными. Если солнце появилось с самого утра, то небо будет безоблачным и в сам Новый год.
25 декабря нужно выбросить все старые вещи, особенно, если они уже пришли в негодность. Таким образом, вы освободите пространство для новых покупок.
Если положить к себе в карман до полуночи крупную купюру, то можно привлечь богатство в Новом году.
Если надеть сегодня чистую одежду светлых или ярких оттенков, то Новый год ознаменуется удачей и процветанием.
Сегодня идеальный день для того, чтобы совершать добрые дела: подать милостыню, накормить бездомных или отдать свою одежду нуждающимся. Считается, что добро, совершенное в Спиридонов день, вернется в двойном объеме.