Приметы и поверья на 26 декабря: что нельзя делать в Евстратиев день

26 декабря по народному календарю отмечается Евстратиев день, или Ведьмины посиделки. Согласно поверьям, в этот день ведьмы и колдуны устраивали сборища и поднимали снежные вихри, чтобы скрыть от людей солнечный свет и продлить темное время года.

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В этот день на Руси проводили различные обряды по борьбе с нечистой силой. Так, чтобы уберечь дом от злых духов, использовали орудия, сделанные из стали. Мужчины клали у двери топор острием вверх, а женщины втыкали на пороге серп. Кроме того, на Евстрата было принято читать специальные заговоры. День предки старались провести дома, занимаясь детьми, и не выходить на улицу без острой необходимости. Также в этот день было принято ходить в бани. Считалось, что крепкий пар поможет укрепить здоровье на год вперед.

26 декабря запрещалось впускать в дом незнакомых людей и разговаривать с незнакомцами на улице. Также нельзя было прикасаться к уличным животным, подкармливать их и впускать в дом. Предки опасались, что таким образом способные принимать любое обличье ведьмы могут проникнуть в их жилище. По этой же причине не разрешалось поднимать с земли оброненные кем-то вещи и трогать необычные предметы. По поверью, через них темные силы могли передать порчу и проклятия. Кроме того, в этот день старались не держать открытыми окна и двери и не сушить стиранные вещи на улице. Еще один запрет касался веников и метелок, которыми пользовались хозяйки. Их ни в коем случае нельзя было оставлять за порогом или у входной двери, иначе ведьма могла подняться на нем в небо и наслать на землю метели и бураны.