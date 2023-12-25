Ученые выяснили, откуда берутся многочисленные ямы на дне моря

Живые существа, обитающие в мировом океане, влияют на форму океанского дна. Однако как именно это происходит, до сих пор почти не исследовано. Поэтому эта тема вызывает особый интерес ученых.

Откуда на дне моря появились тысячи ям
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Объектом исследования геологов, биологов и океанографов стали многочисленные кратерообразные впадины на дне Северного моря. Как пишет Sciense Daily, его дно усеяно тысячами таких ям. А в мировом океане их, вероятно, миллионы.

Согласно общепринятому научному пониманию, эти впадины образуются в результате выбросов метана или жидкости, например грунтовых вод. Однако возникновение многих таких объектов невозможно объяснить подобным образом.

Ученым удалось продемонстрировать, что эти ямы напрямую связаны с местами обитания двух животных – морских свиней и песчаных угрей (песчанок). Об этом говорится в работе, представленной исследователями Кильского Университета (Германия). Также исследователи впервые дали убедительное объяснение важности позвоночных животных в формировании морского дна.

"Наши результаты впервые показывают, что эти впадины возникают в прямой связи с средой обитания и поведением морских свиней и песчанок, а не образуются поднимающимися жидкостями", – говорит геолог, ведущий автор исследования, доктор Йенс Шнайдер фон Даймлинг (Jens Schneider von Deimling).

Исследователи указывают, что их данные применимы и к другим участкам мирового океана.

Обнаружение ям стало возможным в последние годы благодаря использованию многолучевого эхолота. Как полагают ученые, большая часть впадин на морском дне создана морскими свиньями и другими животными в поисках пищи.

Ключевую роль в этом процессе играет песчаный угорь. Это небольшая угревидная рыба, которая большую часть года проводит, зарывшись в неглубокие донные отложения. На песчанок охотятся морские свиньи. Пытаясь отрыть добычу, они оставляют ямы в морском дне. А затем отложения вымываются придонными течениями.