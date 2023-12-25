Откуда на дне моря появились тысячи ям

Живые существа, обитающие в мировом океане, влияют на форму океанского дна. Однако как именно это происходит, до сих пор почти не исследовано. Поэтому эта тема вызывает особый интерес ученых.

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Объектом исследования геологов, биологов и океанографов стали многочисленные кратерообразные впадины на дне Северного моря. Как пишет Sciense Daily, его дно усеяно тысячами таких ям. А в мировом океане их, вероятно, миллионы.

Согласно общепринятому научному пониманию, эти впадины образуются в результате выбросов метана или жидкости, например грунтовых вод. Однако возникновение многих таких объектов невозможно объяснить подобным образом.

Ученым удалось продемонстрировать, что эти ямы напрямую связаны с местами обитания двух животных – морских свиней и песчаных угрей (песчанок). Об этом говорится в работе, представленной исследователями Кильского Университета (Германия). Также исследователи впервые дали убедительное объяснение важности позвоночных животных в формировании морского дна.

"Наши результаты впервые показывают, что эти впадины возникают в прямой связи с средой обитания и поведением морских свиней и песчанок, а не образуются поднимающимися жидкостями", – говорит геолог, ведущий автор исследования, доктор Йенс Шнайдер фон Даймлинг (Jens Schneider von Deimling).

Исследователи указывают, что их данные применимы и к другим участкам мирового океана.

Обнаружение ям стало возможным в последние годы благодаря использованию многолучевого эхолота. Как полагают ученые, большая часть впадин на морском дне создана морскими свиньями и другими животными в поисках пищи.