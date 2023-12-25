Как создали шлем для чтения мыслей

Исследователи из Университета технологии Сиднея (UTS) сделали важный шаг вперед, представив портативную неинвазивную систему, способную преобразовывать мысли человека в понятный текст — сообщается на сайте вуза. Эта инновационная технология обещает изменить способ общения для людей, лишенных возможности говорить из-за различных заболеваний или травм, таких как инсульт или паралич.

Эксперимент

В ходе исследований, возглавляемых профессором Лином, ученые регистрировали электрическую активность мозга через кожу головы при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Для этого использовался специальный головной убор, на который крепилась электроника. Участники эксперимента читали текст молча, а приборы фиксировали реакцию мозга. Позже все результаты были проанализированы искусственным интеллектом.

Нейросеть

Система DeWave, разработанная исследователями UTS, способна анализировать полученные сигналы ЭЭГ и интерпретировать их, выявляя уникальные характеристики и закономерности мозговой активности. DeWave обучается на больших объемах данных, что позволяет переводить эти сигналы в слова и предложения.

Проблемы и перспективы

Эта технология обещает значительно улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с проблемами коммуникации из-за различных физических ограничений. Она открывает также новые перспективы для людей с ограниченными возможностями, которые с ней смогут свободно общаться с другими людьми и использовать технологию для управления различными устройствами.