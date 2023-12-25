Чем опасен в квартире «хвойный аромат»

Почти три недели ученые имитировали для «подопытного» дерева условия, какие были бы в квартире. Оказалось, что «хвойный аромат» может привести к появлению опасных веществ.

Эксперимент с рождественской елью (в данном случае — с пихтой) показал, что она значительно влияет на качество воздуха в квартире, выделяя летучие органические соединения (ЛОС). Сами по себе они не опасны, но взаимодействуя с озоном превращаются во вредный формальдегид. Об исследовании сообщает Национальный институт стандартов и технологий США.

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Поясняется, что именно ЛОС — источник того самого волшебного запаха, который ассоциируется у миллиардов людей с новогодними елями. Однако не было исследований, которые бы раскрывали, какие именно вещества выделяются деревьями и оказывают ли они какое-либо воздействие на здоровье.

Чтобы ответить на эти вопросы, ученые поместили пихту Дугласа, один из традиционных видов «рождественских» деревьев, в специальную камеру-анализатор, где можно в режиме реального времени проводить замеры ЛОС — эта процедура называется масс-спектрометрия с реакцией переноса протона.

В течение 17 дней ученые имитировали для пихты условия, какие были бы в квартире: украсили елку к празднику, включали и выключали освещение, сменяя «день» и «ночь» каждые 12 часов, поливали, настроили «домашнюю» вентиляцию помещения.

Живые ели, как уже было известно, выделяют одну из разновидностей ЛОС — монотерпены. Проведенный эксперимент показал, что и срубленное дерево продолжает продуцировать эти вещества: зафиксировано целых 52 вида монотерпенов. Наибольшее количество выделяется в первый день, потом постепенно уровень монотерпенов снижается. Ученые отмечают, что сами по себе эти вещества могут навредить только тем людям, кто изначально сверхчувствителен к ним.

Однако существует еще один, неочевидный аспект. Ученые поясняют, что монотерпены могут вступать в реакцию с озоном, образующимся около поверхности Земли в результате химических реакций со светом. Изучив, как озон реагирует с монотерпенами от поставленной в комнате пихты, авторы исследования зафиксировали, что уровень ЛОС снижается, зато появляется новое вещество — формальдегид.