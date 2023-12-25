Семь шагов до Измаила: как «строился» величайший триумф Суворова

В 1790 году русские войска под руководством Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Эта победа стала важнейшей для России, продемонстрировав не только способности полководца как военного гения, но и доблесть солдат. Сам же Александр Васильевич свой величайший триумф «построил» из семи шагов.

Слабое место

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Измаил в эпоху Русско-турецкой войны 1787-1791 годов являлся мощной, современной крепостью, перестроенной по проекту европейских специалистов. Её окружал вал, длинною в 7 километров, ров, шириной в 12 метров, а на бастионах турки установили до 200 орудий. Но Суворов справедливо обратил внимание на то, что Измаил укреплён неравномерно. Самым слабым участком обороны оказался тот, который примыкал к Дунаю. Кроме того, из 35 тысяч человек, входящих в гарнизон крепости, примерно треть не была бойцами (они выполняли различные виды работ).

Только штурм

В XVIII веке в Европе крупные и неприступные крепости брали в ходе длительной осады. Но Суворов ждать не мог. В русской армии солдаты умирали от болезней, да и внешнеполитическая ситуация играла не на руку Российской империи. Исправить положение на международной арене могла только сокрушительная победа, а не взятие измором.

Тяжело в учении, легко в бою

Так было принято решение штурмовать неприступную крепость. Подготовку к этому провели в рекордно короткие сроки – всего за неделю. Суворов распорядился улучшить питание воинов и возвёл специальный городок, где его подчинённые могли тренироваться, отрабатывая основные приёмы, которые могут пригодиться при штурме.

Все и сразу

Суворов решил взять крепость одновременной атакой трёх групп войск. При этом примерно половину армии (9 тысяч солдат) полководец бросил на самый слабый участок крепости врага. Изначально требовалось взять внешние укрепления и только затем, учитывая силу гарнизона, приступить к уличным боям и захвату внутренней части Измаила.

Ни шагу назад

Штурм начался около 6 часов утра. Русские войска с трудом преодолели внешние укрепления и ввязалась в бои за внутреннюю часть крепости. Использовалась и артиллерия. 20 орудий картечью отражали контратаки турок и вели штурм укрепленных зданий. Каждый из этих этапов оказался кровопролитным, но русские бойцы не отступили. В результате Измаил был полностью взят.

Основная сила

Со стороны Дуная активное участие во взятии Измаила приняли донские и черноморские казаки. Они были вооружены укороченными пиками, которые, как выяснилось, непригодны во время уличных боёв. Турки ятаганами легко перерубали древки пик, оставляя казаков практически безоружными. Катастрофа не произошла только благодаря вовремя подоспевшему подкреплению.

Подведение итогов