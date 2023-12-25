Отец невесты забыл надеть подтяжки и потерял штаны у алтаря

Отец невесты забыл надеть подтяжки и потерял штаны на свадьбе. Соответствующая публикация появилась на странице девушки в TikTok.

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Сара Грундман-Коннорс, проживающая в Нью-Джерси, США, поделилась видео с церемонии, которое было снято в 2021 году.

«Убедитесь, что тот, кто ведет вас к алтарю, носит подтяжки», — подписала она ролик.

Так, на размещенных кадрах видно, как девушка, одетая в белое платье, идет к алтарю в сопровождении родственника. В этот момент у ее отца Леонарда Грундмана падают штаны. Когда мужчина попытался быстро их надеть, то случайно продемонстрировал гостям и фотографу свои белые трусы.

Пользователи платформы решили высказаться по поводу случившегося в комментариях. «Рефлексы фотографа на высоте»,

«Такое было и на моей свадьбе, но с женихом», «К сожалению, мои штаны тоже часто спадают. Не знаю, есть ли смысл над таким смеяться», — писали они.