Колядки на Рождество: когда появилась традиция

Колядки — это славянские обрядовые песни, которые было принято петь в период Святок — с Рождества Христова и до Крещения. В наши дни тоже есть энтузиасты-фольклористы и любители русской культуры, которые продолжают старые традиции: организуют гулянья ряженых, поют святочные песни, желают добра и достатка хозяевам дома. А уж те стараются отблагодарить колядующих и щедро одаривают их угощениями.

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Как получилось, что языческая традиция прочно соединилась с христианскими праздниками, и откуда она пошла изначально — читайте в материале «Ленты.ру».

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Колядки от язычников

Колядовать на Руси начали гораздо раньше, чем приняли христианство — у язычников-славян этот обряд был посвящен рождению Солнца (зимнему солнцестоянию), началу нового календарного цикла. Колядки — фольклорный жанр поэзии, обрядовые песни, посвященные в данном случае смене природного цикла года.

Еще не так давно жизнь человека сильно зависела от природы: дожди, солнце, морозы могли как подарить богатый урожай, так и уничтожить его. Поэтому колядки в большинстве своем связаны с культом плодородия.

По одной из версий, само слово «коляда» происходит от корня -коло- и связано с кругом и солнцем. Впрочем, есть разные версии. Например, в словаре «Славянские древности» сказано, что «коляда» — от латинского слова, означающего «первый день месяца».

В разных регионах обрядовые песни назывались по-разному: в южных районах — колядки, в Средней полосе России — овсеньки, на Севере — виноградье. И эти определения сохранились в припевах обрядовых зимних песен (например, «овсень, таусень»; «виноградье, красно-зеленое мое»). Колядки исполнялись исключительно во время зимних праздников.

Рождественские колядки

После крещения Руси языческий праздник рождения нового Солнца постепенно начал заменять христианский праздник Рождества Христова. Но в народных традициях языческие элементы праздника долгое время соседствовали с христианскими. Под иконы клали кутью, а также зерно и сено, ряженые одевались в костюмы, изображая домашних животных, пародировали их крики, мычание и кудахтанье. Корни другого обычая — наряжаться в страшные маски — тоже уходят в язычество: так ряженые изображали покойных предков, которых тоже просили способствовать будущему урожаю.

Ближе к XV веку начали различать маскарад, греховный, шумный, и благочестивые христославные колядки

В текстах колядок возникли образы младенца Иисуса Христа, Богородицы и святых. В них появились такие слова как, например, «Христово рождение — людям на збавленье» или «Сын Божий в мир родился». А само колядование стало означать не столько начало нового годичного цикла, сколько рождение Христа.

Дети и взрослые ходили колядовать вместе, но собирались отдельными группами: родители, подростки и дети порознь. Считалось, что чем больше колядовщиков придет в дом за день, тем лучше будет жизнь хозяев дома. Хозяевам полагалось одаривать гостей угощениями, которые колядующие затем съедали все вместе.

Когда принято колядовать

Обычно колядки поют, начиная с 6 января, вечера рождественского Сочельника, и до кануна праздника Крещения Господня. Так как считалось, что день начинается с кануна (с первой звезды), можно было начинать колядовать вечером перед Рождеством: праздник уже наступил, пост окончен.

Колядки продолжались 7 и 8 января. А затем начинали петь щедровки (в них необязательно упоминалось Рождество, но в припеве непременно были слова «щедрый вечер» и пожелания добра и достатка хозяевам). Их пели в канун старого Нового года — 13 января, и в его первый день — 14 января, а также накануне Крещения, 18 января.

Традиции колядок

Именно на Новый год (на день святой Меланьи и в канун дня святого Василия) была традиция рядиться в костюмы животных — козы, волка, медведя. Ряженые ходили по домам, пели, плясали под звуки народных музыкальных инструментов, разбрасывали зерно, поздравляли с праздником хозяев дома: «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин...».

Отказать колядующим в угощении или мелкой монете считалось грехом, поэтому люди заранее готовились к приходу этих гостей, пекли пироги и закупали леденцы

«Христославные» колядующие устраивали на Рождество шествие с вифлеемской звездой, установленной на длинном шесте, и изображали поклонение волхвов младенцу Христу. Рождественские колядки в наше время одновременно могут содержать и сюжеты, связанные с Рождеством Христовым, и пожелания богатства и плодородия, и быть смешанными.

Разнообразие рождественских колядок

«За советское время традиции колядок были изрядно подзабыты, но сейчас в деревнях и селах понемногу возрождаются праздничные мероприятия с участием ряженых и исполнением колядок, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» собиратель русского фольклора, сотрудник института русской литературы РАН Ольга Пушилина. — Да и в городах обычай понемногу появляется — людей привлекает его яркая, театрализованная форма».

"Вот только воцерковленных православных среди колядующих обычно не бывает: эта традиция в сознании людей мало связывается с верой, несмотря на то, что речь в песнях идет о Рождестве, - Христовом Ольга Пушилина сотрудник института русской литературы РАН".

В других славянских государствах есть свои собственные обряды, связанные с колядованием. Так, например, на старый Новый год в белорусском селе Семежево принято проводить процессию ЮНЕСКО.

Чем отличаются колядование, щедрование и посевание

Часто колядование продолжается и после Рождества. В некоторых случаях оно иначе зовется: так, 13 января, в канун старого Нового года (Щедрый вечер), — щедруют, то есть поют щедровки. А утром 14 января, в первый день старого Нового года, посевают — то есть разбрасывают зерно и приговаривают: «Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю…». Считается, что посевание приносит достаток в дом на весь год. Посевальщика тоже нужно обязательно чем-нибудь угостить.

Популярные колядки, дошедшие до наших дней

Все обрядовые песни Святочного периода (от Рождества до Крещения) полны света и добра. В них звучат поздравления и пожелания жизненных благ — здоровья, богатства, процветания, а также выражается радость по поводу пришествия в мир младенца Иисуса.

Вот некоторые примеры таких колядок:

1. Пришла КолядаНакануне Рождества;Мы ходили, мы искалиКоляду святуюПо всем дворам,По проулочкам...

2. Христос СпасительВ полночь родился.В месте небогатомОн поселился.Вот над тем местомЗвезда сияет.Христос-Владыко,В Твой день рожденьяПодай всем людямМир и прощенье!

3. Господин, господа,Господинова жена,Двери отворитеИ нас одарите!Пирогом, калачомИли чем-нибудь еще!

4. Щедрик-Петрик,Дай вареник,Ложечку кашки,Кольцо колбаски.Этого мало,Дай кусок сала.Выноси скорей,Не морозь детей.

5. Воробушек летит,Хвостиком вертит,А вы, люди, знайте,Столы застилайте,Гостей принимайте,Рождество встречайте!

6. Пришла КолядаНакануне Рождества.А дай Бог тому,Кто в этом дому,Всем людям добра желаем.Золота, серебра,Пышных пирогов,Мягоньких блинов.Доброго здоровья,Маслица коровьего.

7. Добрый тебе вечер, ласковый хозяин.Радуйся, ой радуйся, земле,Сын Божий народился.Быть тебе, хозяин, с добрыми вестями.Радуйся, ой радуйся, земле,Сын Божий народился.Там в Иерусалиме люди говорили:Радуйся, ой радуйся, земле,Сын Божий народился.

8. Накануне Рождества,Дайте коровку,Масляну головку.А дай бог тому,Кто в этом дому.Ему рожь густа,Рожь ужимиста.Ему с колосу осьмина,Из зерна ему коврига,Из полузерна — пирог.Наделил бы вас ГосподьИ житьем, и бытием,И богатством.

Зачем колядовать современным людям

Почему современному человеку стоит обратить внимание на традицию колядования, рассказывает исследователь традиционной культуры и музыковед Анна Луговая.

"Большинство фольклорных традиций — это отличный терапевтический инструмент. Сейчас на смену ему пришли разные виды психотерапии, практик. Люди платят за то, чтобы научиться справляться со стрессом, почувствовать себя живыми, сбавить градус серьезности, раскрыть творческий потенциал. Идут на сеансы смехотерапии, арт-терапии, сказкотерапии. А колядки — это все эти виды вместе взятые, да еще и бесплатно!", - Анна Луговая исследователь традиционной культуры.

Специалист поясняет: под конец года человек устает от всего — работы, людей, забот, подавленное состояние усугубляется тем, что солнечный день максимально короткий. Ни суматошная подготовка к Новому году, ни праздничное застолье часто не приносят облегчения и расслабления. Музыковед уверена, что ситуацию могут спасти именно традиционные праздники.