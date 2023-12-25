Отвратительный поступок пассажирки бизнес-класса вызвал споры в сети

Пассажирка самолета неизвестной авиакомпании, летевшая в бизнес-классе, закинула голые ноги на спинку кресла попутчицы и вызвала споры в сети. Об этом сообщает BNN Breaking.

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По информации издания, сидящая впереди женщина запечатлела на фото, как над ее головой торчат ноги пассажирки с заднего кресла. Снимок распространился в сети и вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Многие комментаторы были раздосадованы «отвратительным» поступком путешественницы, заметив, что в общественных местах такое неуместно.