«Крушили все». Как на постсоветской Украине хозяйничали молодежные ОПГ

«Слово пацана», криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, не посмотрел только ленивый. Многие знают, что в его основе лежит книга Роберта Гараева про преступные банды Казани. Однако молодежные группировки были во многих индустриальных советских городах того времени, и не все из них превращались в «культурный» феномен». Если про казанские группировки знают многие, то про «бегунов» из Кривого Рога, ставших таким же социальным явлением в последние годы СССР и существовавших вплоть до середины 1990-х, мало кто слышал. «Лента.ру» рассказывает о молодежных группировках из Кривого Рога, идеалах братства в постсоветской Украине и публикует уникальные снимки из архива коллекционера и фотографа Артура Бондаря.

© Из архива Артура Бондаря / Одна из бригад «бегунов» Кривого Рога

Появление «бегунов»

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Большую часть населения металлургического города Кривой Рог (Кривбасс) после Великой Отечественной войны составляли бывшие заключенные. Осужденных за мелкие преступления — мошенничество, кражи, тунеядство — ссылали в Кривой Рог как рабсилу для предприятий, где было вредное производство и тяжелый труд. В соответствии с законом они не могли селиться, где хотели, и вынуждены были жить в определенных районах.

После отбытия своего срока эти люди оставались жить в городе и создавали семьи. Привычные тюремные порядки и понятия начали преобладать на этих территориях. Постепенно этими порядками стала проникаться молодежь и формировать криминальную субкультуру. Так появились «бегуны».

Первые стычки

Само устройство города способствовало появлению такого рода хулиганского движения: Кривой Рог сильно вытянут в длину с обособленными районами вокруг шахт, рудников и перерабатывающих предприятий. Город начинал развиваться быстрыми темпами, строились новые жилые районы. Однако мест для досуга молодежи не становилось больше. А родители, которые работали целыми днями, не могли контролировать и занимать своих детей.

Район охладительного пруда, на фоне видны трубы и градирни «Криворожстали»

Первой причиной стычек стала борьба за танцплощадку. Если ранее она принадлежала группировке «КРЭС» (название района), то теперь на нее начали претендовать и подростки из нового района «Заречный». Постепенно эта воронка противостояния втянула в себя группировки других районов, так как за кого-то начали «вписываться» друзья из соседних группировок.

Создание бригад

Подростки объединялись в «бригады» и начинали «делить асфальт» с другими хулиганскими группировками. Объединение подростков происходило по принципу места жительства, начиная с кварталов и заканчивая бульварами и проспектами. Названия получали зачастую от других группировок, например «кони», «БМВ», «голубцы», «вокзальные», «горький», «девятка» и так далее. Своих соперников каждая группировка зачастую называла просто «******».

В городе, разделенном на семь больших районов, было до пятидесяти группировок (Юбилейный, 173-й квартал, 3-й микрорайон, Терновский район, Саксаганский район, бульвар Маршала Василевского и многие другие). Такие группировки включали в себя тысячи детей. «Бегуны» стали настолько массовым явлением, что попали даже в советскую знаменитую передачу «Взгляд» в июле 1991 года.

Вот как Владимир Зеленский: «Всякие гадости были. Я же рос в Кривом Роге, городе в ту пору бандитском. В 1980-х там действовала молодежная криминальная группировка "бегуны". Разборки, бандитские войны (...). Но я никогда бандитом не был — так, хулиганили немножко. С дворовыми приятелями сливали из машин бензин, мотоциклы крали. Не для продажи. Взяли, покатались и вернули. Пользуясь юридическими терминами, это были не преступления, а проступки».

Участники одной из бригад «бегунов» Кривого Рога

Вызов на битву

Появился и негласный обряд вызова на битву. На дамбе возле водохранилища и по сей день находится мемориал, посвященный советской спецгруппе, спасшей плотину от подрыва во время Великой Отечественной войны. Часть мемориала составляет военная техника — в частности, зенитное орудие. Так вот, дуло зенитки направляли в сторону того района, с которым была война. А если дуло смотрело вниз — то это означало временное перемирие.

Пушки на военном мемориале на дамбе возле водохранилища. Местная бригада поворачивала дуло зенитки в направлении района, с которым воевала, и тем самым вызывала соперников на бой

Тактика

Основной тактикой «бегунов» были массовые нападения — «бега», или «набеги», — на другие районы. Во время набегов избивали членов других бригад, а также провоцировали массовые беспорядки. Бегущие лавиной подростки бросали самодельные гранаты и применяли самодельное огнестрельное оружие. Они крушили все на своем пути — ларьки, телефонные автоматы, автомобили и даже переворачивали милицейские машины «бобики». «Набеги» происходили с выкрикиванием оскорбительных речевок в адрес противостоящей группировки. Чаще всего набеги случались без предупреждения.

Другим способом противостояния был «махач», или «сходка», когда в назначенное время противостоящие группировки собирались для выяснения отношений стенка на стенку.

Обряд посвящения

Будущих членов группировок вербовали в школах, профучилищах и техникумах. Присматривали смелых и шустрых парней. Проверка чаще всего проходила через удар в «душу» — удар со всей силы в грудную клетку. Если претендент мог устоять, тогда его принимали в бригаду, если нет — прогоняли.

Одна из бригад «бегунов» Кривого Рога

У группировок был свой ритуальный обряд посвящения того, кто вступал в бригаду. Это могло быть как простое рукопожатие, так и что-то особенное. Например, у одной из бригад это было тушение сигареты на кисти правой руки между большим и указательным пальцами. В место ожога каждый из членов бригады должен был плюнуть. В результате образовывалось нагноение и появлялся шрам, который был отличительным признаком участников бригады.

Ремень Fu’S, который был знаком отличия в бригаде «бегунов» Кривого Рога

Тренировки

Прежде всего в группировках уважали здоровых парней. Алкоголь и сигареты не приветствовались, не говоря уже о наркотиках, даже легких. За это можно было получить наказание или быть изгнанным из бригады. Для тренировок были свои спортзалы, которые чаще всего располагались в подвалах или на первых этажах многоэтажек. Спортзалы оборудовали кустарным спортивным инвентарем. Там члены бригад, которые участвовали в «бегах», оттачивали боевые навыки и поддерживали физическую форму.

Так как общественных мест досуга было немного и они могли находиться в соседнем районе (например, футбольный стадион, где проходила тренировка или футбольный матч команд), подростки из другого района всегда брали с собой какое-то оружие. Была большая вероятность, что на тебя нападут.

Кодекс чести

Среди группировок были так называемые неписаные правила, своеобразный кодекс чести пацанов. «Бегуны» не трогали взрослых, девушек и парней, которые не «бегали», хотя случались исключения. Также если парень, который «бегал», шел провожать девушку в соседний район, его не трогали до того момента, пока они были вместе. А вот обратная дорога для него была очень опасная.

Если останавливали подозрительного подростка в своем районе и спрашивали, «бегает» ли он, а тот давал отрицательный ответ, то его не трогали, но если он соврал, то при следующей встрече били до потери сознания.

Почетным считалось добыть трофеи от вражеской бригады в бою. Например, если ты сорвал каракулевую шапку во время драки, то зарабатывал уважение всей бригады. У каждого района был свой знак или рисунок, которым маркировалась территория своего района. Было почетно, если ты смог пробраться на территорию вражеской бригады и нанести знак своего района.

Если кто-то из пацанов был замечен в каких-либо отношениях с милицией или давал какую-то информацию о своей или чужой бригаде во время профилактических бесед, которые периодически проводились милиционерами, его били всей бригадой и выгоняли.

Барельеф сталевара на здании Дворца Металлургов. Здесь часто происходили стычки «бегунов», так как тут была одна из дискотек

Иерархия

В каждой группировке были свои жесткая иерархия и вертикаль власти. Отряды «бегунов» состояли из «старшаков» (17-18 лет), «малолеток» (15-16 лет), «мультиков» (14-15 лет) и «пупсов», самых младших участников (12-13 лет).

Во главе были «авторитеты», состоявшие из «малолеток» и «старшаков». А лидером всей бригады был «руль».

Униформа

У каждой бригады была своя униформа или отличительные знаки. Но так как денег на пошив и дизайн какой-то специальной одежды не было, то отличительными чертами становились обычные вещи, которые имели право носить только члены бригады. Например, «старшаки» носили кепки из каракуля, а самые младшие «пупсы» — шапки с помпоном. Старшие «бегуны» также носили ремни с пряжками брендов Rifle и Fu’S. Знаками различия по принципу «свой-чужой» становились и шапки петушки, тельняшки, спортивные штаны, шнурки, кофты определенного цвета и так далее.

Если ты «не бегал», но надел отличительную вещь (знак) какой-то из группировок, у тебя были большие проблемы. С тебя могли «спросить за шмот», и в лучшем случае у тебя эту вещь забирали и били, чтобы запомнил на будущее, что это носить нельзя.

Финансирование

У бригады был общак. За деньги отвечал казначей. Деньги в общак попадали различными способами. Те парни, которые не «бегали», облагались данью, если хотели целыми и невредимыми ходить по району до места учебы и обратно. Они должны были ежедневно платить взнос в общую казну бригады. Если у тебя не было денег, то ставили на «счетчик», и неважно, где ты будешь искать эти деньги, будут ли это твои деньги на обед или украденные у твоих родителей. Никто не жаловался родителям и тем более в милицию. За это ожидало суровое наказание.

Бюджет «бегунов» также пополнялся за счет воровства товаров со складов, киосков и, конечно, за счет «крышевания» клубов и танцплощадок. В случае кончины «бегуна» родителям дарили большую сумму общественных денег и оплачивали все необходимые траты.

Оружие

Сначала подростки выясняли отношения на кулаках, но буквально через пару лет у них уже появилось самодельное оружие: самопалы и взрывчатка, которые в дальнейшем унесут жизни и покалечат многих из них. Производством оружия занимались «оружейники» — преимущественно учащиеся техникумов и училищ, используя инструменты и станки в свободное от работы время. Задачей «пупсов» и «мультиков», младших членов бригады, было находить на свалках или в гаражах металлические и другие запчасти и элементы для изготовления самодельного оружия.

Самодельное стрелковое оружие, самопалы, или «волына» (от слова «валить», «завалить»), самодельные гранаты «преды» (от слова предохранитель) и молотки были главным оружием «бегунов».

Самопал

Что из себя представлял самопал? Это самодельное стрелковое оружие на один выстрел. Он был прост в изготовлении, но опасен в использовании. Самопал состоял из обычной металлической трубки, закрепленной к деревянному основанию проволокой, изолентой или металлическими хомутами. Сперва через дуло засыпали и трамбовали пыж из серы со спичечных головок, перемешанных с порохом, после этого засыпали заранее нарезанные шляпки от гвоздей вместе с отлитой своими руками пулей. Пули делали из свинца, который добывали из аккумуляторов. Это было достаточно мощное оружие.

Однако, несмотря на свою мощность, из-за кустарного производства и несовершенства конструкции самопал мог разорваться в руках стрелка, нанеся тяжелые увечья. Именно это произошло в 1990 году с 14-летним Валерием Лошанюком, который от полученных травм скончался в одной из городских больниц. Также подростки-«кулибины» переделывали советские детские металлические пистолеты и револьверы на пистонах под огнестрельное оружие с патроном 5,6 миллиметра.

Самодельные гранаты «преды» изготавливались также кустарным способом на основе электрических предохранителей, которые набивали селитрой, серой, марганцем, болтами, подшипниками и гвоздями. Местным ноу-хау стало приделывать к «предам» рыболовные крючки, тройники. Если подобное взрывное устройство цеплялось за одежду или кожу, его невозможно было быстро стряхнуть или отцепить. Такое оружие наносило тяжелые увечья.

По законодательству того времени детей до 16 лет с пистолетами и взрывчаткой нельзя было привлечь к уголовной ответственности. По Уголовному кодексу Украинской ССР 1960 года за незаконное ношение, изготовление, хранение огнестрельного оружия и взрывчатки ответственность наступала только с 16 лет.

Перелом

Ситуация с «бегунами» начала меняться после нескольких серьезных происшествий. Вечером 4 ноября 1992 года трое правоохранителей приехали на вызов гражданина, просившего угомонить молодежь. По приезде на место милиция столкнулись с 26 вооруженными «бегунами» и сделала более пяти предупредительных выстрелов в воздух с требованием бросить оружие и прекратить беспорядки. В ответ на это подростки открыли огонь из самодельных орудий и начали бросать самодельные взрывные устройства. Милиция открыла огонь на поражение. Не стало 17-летнего подростка.

После этого случая местная власть, которая до этого была занята переделом бизнеса и сфер влияния и которая долгое время не обращала внимания на проблему «бегунов», начала серьезную борьбу с ними. Набеги стали происходить реже, но бригады все еще продолжали существовать.

В 1993 году двое «бегунов» из Терновского района застрелили милиционера Дмитрия Войчишина, который сделал подросткам замечание в троллейбусе. Последней жертвой «бегунов» в 1995 году стал подросток.

мраморный памятник погибшему молодому человеку. За 10 лет активности «бегунов» погибли 28 детей и один милиционер

Начало конца

За 10 лет активности «бегунов» жизни лишились 28 детей и один милиционер. Более двух тысяч подростков получили ранения, медики зафиксировали сотни увечий. Кроме серьезной государственной борьбы с «бегунами» на угасание этого движения повлияло то, что многие подростки достигли призывного возраста и пошли в армию, часть из них попала на войну в Афганистан.