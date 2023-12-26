Новогодние традиции разных стран мира: интересные факты

Встреча Нового года – мероприятие, которое пользуется особой популярностью во многих странах. Праздник считается семейным, ассоциируется с домашним теплом и уютом. Застолье с друзьями и членами семьи – отличный способ, чтобы зарядиться позитивом. Новогодние традиции в разных странах мира хоть и отличаются, но имеют общий смысл, направленный на то, что следующий год принесет удачу. Клео.ру собрал самую интересную информацию о разных обычаях и особенностях праздника. Предлагаем побольше узнать в нашей статье, как проходит празднование в некоторых странах.

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Новогодние обычаи в России

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Новогодняя елка. Одним из основных атрибутов празднования Нового года в России является красиво наряженная елка. Для ее украшения используются шары, мишура, гирлянды, ангелочки и звезды. Это символ праздника, вокруг которого собираются семьи, друзья и коллеги.

Традиционно Дед Мороз и его внучка Снегурочка являются символами Нового года. Они приносят подарки детям и устраивают праздничные представления.

Семейный ужин в преддверии Нового года – важная часть празднования. На столе обязательно присутствуют блюда, считающиеся символами удачи и изобилия, такие как оливье, селедка под шубой, мандарины и, конечно же, шампанское.

В некоторых регионах России сохранился обычай колядования – пение новогодних песен и пожеланий соседям и друзьям.

Обмен подарками является важной частью празднования Нового года. Дети верят, что Дед Мороз принесет им подарки, которые они находят под елкой.

Новый год встречается с праздничными салютами. Люди собираются на центральных площадях городов, чтобы вместе насладиться красочным салютом.

Старый Новый год – традиционный российский обычай, который связан с переходом от старого стиля к новому в российском календаре. Смена стилей произошла в 1918 году, когда в стране был введен Григорианский календарь. Согласно новому стилю Новый год начинается 1 января, но существует еще одна традиция – празднование Старого Нового года 13 января по старому стилю. В этот день многие россияне продолжают праздновать Новый год со всеми его традициями: обмениваются подарками, устраивают праздничные ужины и встречаются с друзьями и семьей. Старый Новый год стал своеобразным дополнительным поводом для веселья. В России Новый год отмечается очень широко и сопровождается интересными праздничными обрядами. В этой стране распространены такие обычаи:

НОВЫЙ ГОД В ГЕРМАНИИ

В Германии Новый год (Silvester) – это особенный праздник, который отмечается с весельем и соблюдением популярных новогодних традиций. Среди культурных особенностей этой страны особенно запоминающимися являются следующие моменты:

Фейерверки. Традиционно ночью с 31 декабря на 1 января небо Германии наполняется множеством фейерверков. Люди собираются на площадях, чтобы вместе встретить наступление Нового года под салютом.

Гадание на свинцовых фигурках(Bleigießen) – это традиция, с помощью которой предсказывают, что ожидает человека в следующем году. Кусочек свинца растапливают в ложке, после чего быстро выливают в воду и смотрят, какая фигурка получилась. Например, кольцо символизирует свадьбу, сердце – встречу любимого человека, лодка – путешествие. Фигурки принято хранить до следующего года, чтобы на очередном празднике рассказать, сбылись ли предсказания.

Также существует традиция создавать громкий шум в полночь. Это делается для того, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу.

Телевизионные программы: Вечером 31 декабря по телевидению транслируются специальные программы и комедийные шоу, а также показывается традиционное выступление вальса "Красавица и чудовище" Йозефа Штрауса.

Новогодний ужин в Германии часто включает в себя такие блюда как карп в соусе, картошка с клюквой и сосисками.

Многие люди в Германии после праздничного ужина выходят на свежий воздух и прогуливаются, чтобы встретить первые часы Нового года.

Отдельного внимания заслуживают рождественские рынки или "Weihnachtsmärkte"в Германии. Это традиционное событие, которое воплощает атмосферу праздника и создает уютную рождественскую обстановку. Вот несколько их характерных особенностей:

Рождественские рынки обычно открываются в конце ноября и продолжаются до Рождества. Некоторые рынки могут быть открыты и после Рождества до начала января.

Рынки украшаются огнями, гирляндами, еловыми ветвями и другими рождественскими символами. Их атмосфера – это тепло и уют, запах горячих напитков и сладких угощений.

На рождественских рынках можно купить разнообразные подарки и сувениры, такие как елочные украшения ручной работы, игрушки, керамика, свечи, шарфы, варенье и многое другое.

Рождественские рынки предлагают широкий выбор традиционной немецкой еды и напитков. Это глинтвейн (горячее вино с пряностями), брутвурст (колбаса), картошка по-деревенски, лебкухен (медовый пряник) и марципан.

На рождественских рынках часто проводятся концерты, театральные представления, показываются сцены из рождественской истории. Для детей обычно организуются карусели и аттракционы.

НОВОГОДНИЕ ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ В ЯПОНИИ

В Японии Новый год или "О-сёгацу" является одним из самых важных праздников. В этот период, который длится примерно с 1 по 7 января, японцы проводят множество праздничных обрядов и следуют сдедующим традициям:

В первые дни Нового года многие японцы посещают ближайшие Шинто-святилища для молитвы. Это считается важным обрядом для привлечения удачи и благосостояния в новом году.

В новогодние праздники японцы готовят и употребляют особенные блюда, называемые "Осэчи-рёри". Это разнообразные блюда, символизирующие удачу, здоровье и процветание.

Многие японцы стремятся увидеть первый рассвет нового года. Это считается добрым знаком и символизирует новое начало.

Дети получают подарки в день О-сёгацу, обычно в виде денег, называемых "Отосидама". Они вручаются в специальных декоративных конвертах.

Перед Новым годом японцы активно убирают свои дома. Это символизирует изгнание бед и плохой удачи, а также подчеркивает начало года с чистого листа.

В полночь 31 декабря колокола звонят в храме 108 раз, чтобы изгнать 108 видов человеческих страстей и проблем.

Некоторые семьи играют в традиционную японскую игру с веерами, напоминающую бадминтон. Это считается символом счастья и удачи.

Во многих регионах Японии люди принимают особые ванны с травами и цветами в горячих источниках в первый день нового года. Это считается способом очищения и привлечения удачи.

НОВЫЙ ГОД В США

Новый год в США считается веселым семейным праздником, для которого свойственны такие культурные особенности:

Многие американцы встречают Новый год в кругу семьи и друзей. Традиционные угощения включают шампанское, устрицы, лобстер, фрукты и конечно, праздничный торт.

Вечером 31 декабря на телевидении транслируются различные программы и специальные эфиры, включая выступления артистов, комедийные шоу и традиционный отсчет времени до полуночи.

В Нью-Йорке на Times Square проводится знаменитая встреча Нового года, которая транслируется по всему миру. Тысячи людей собираются на площади, чтобы вместе отметить наступление нового года. Особенно известен момент опускания шара из кристалла.

Во многих частях страны проводятся фейерверки, особенно в крупных городах и туристических районах. Люди собираются в парках, на других открытых площадках, чтобы насладиться праздничными салютами.

Обмен подарками – это распространенная традиция в США, особенно среди семей и друзей.

Многие американцы создают список новогодних пожеланий, выражающих их намерения улучшить себя или свою жизнь в следующем году.

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА В ДРУГИХ СТРАНАХ

Для каждой страны характерны свои культурные особенности, которые обязательно учитывают при праздновании Нового года. Клео.ру собрал информацию о некоторых интересных традициях:

Китайский Чунцзи, отмечается в соответствии с лунным календарем и длится 15 дней. Праздничные мероприятия включают в себя парады драконов, фейерверки, традиционные костюмы, красочные уличные декорации. Важными символами являются красный цвет и изображения дракона.

В Индии Новый год или Дивали отмечается фейерверками, украшениями домов свечами и маслами. Люди устраивают дома уборку, надевают новую одежду и обмениваются подарками.

В Испании празднование Нового года включает в себя множество традиций. Один из известных обычаев – есть 12 виноградин в последние 12 секунд старого года, чтобы привлечь удачу.

В Бразилии Новый год часто отмечается на пляже. Люди носят белую одежду (что символизирует мир и чистоту), зажигают свечи и бросают цветы в море. Традиционное блюдо – ланче с медом, которое символизирует сладкую жизнь.

В Южной Африке Новый год отмечают на открытом воздухе с пикниками и музыкальными фестивалями. Традиционное блюдо – барбекю, известное как "брай".

Подведем итог