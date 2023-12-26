Слепые пауки научились реагировать на свет

Слепые пауки, обитающие в кромешной тьме пещер, поразили ученых, продемонстрировав врожденную способность чувствовать и реагировать на свет. Исследователи из Университета Хубэй в Китае вместе со своими исландскими коллегами провели исследование Leptonetela, рода крошечных, слепых или почти слепых пауков, обитающих в беспросветных глубинах пещерных систем Китая.

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Вопреки общепринятому мнению о том, что обитатели пещер теряют глаза и способность чувствовать свет, исследование показало, что эти слепые пауки демонстрируют удивительную чувствительность к нему. Независимо от того, находились ли они у входа в пещеру или глубоко внутри, все исследованные пауки демонстрировали врожденную способность обнаруживать свет, даже те, которые полностью потеряли глаза.

Исследователи объясняют такую неожиданную чувствительность к свету тем, что паукам необходимо избегать сухого воздуха у входа в пещеру.