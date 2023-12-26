Полиандрия: у каких народов распространено многомужество

Полиандрия – форма полигамии, при которой у женщины может быть несколько мужчин. Это очень редкое явление, большая часть людей воспринимает его как аномалию. Однако некоторые народы практикуют многомужество.

Специалисты из университета Миссури говорят, что примерно у 53 народов в основе социальных отношений лежит классическая полиандрия, при которой у женщины может быть сразу два мужа. Полиандрия встречается как на Севере, к примеру, у эскимосов, так и в странах с тёплым климатом – на Тибете, в Южной Индии.

Некоторые уверены в том, что многомужество появилось в матриархальных обществах, в которых власть брали на себя женщины. В подобных социумах создавался культ богини-матери, а основным занятием было собирательство – женское занятие, в отличие от мужской охоты.

Полиандрия часто встречается у народов, среди которых данная форма отношений гарантирует защиту и благосостояние. Она практикуется в местах со скромными природными ресурсами, например, в Гималаях, где за счёт многомужества контролируется рост популяции и уменьшается детская смертность.

Также женитьба братьев на одной женщине помогает родственникам не допускать конфликтов, связанных с фамильными землями.