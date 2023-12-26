Человек стареет неравномерно: найден способ определения возраста конкретного органа

Ученые заявили, что человеческие органы стареют неравномерно
Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человеческие органы стареют неравномерно. При этом они разработали метод определения возраста определенного органа.
Для этого они предлагают проводить анализ белков в крови.
Как уверяют ученые, ряд показателей белков помогают выяснить, какой орган «старее» остальных. Это позволит принять меры против риска ранней смерти, поскольку один стремительно стареющий орган увеличивает риск смерти на 20-50% в следующие 15 лет.
Ученые заявляют, что чаще всего это связано с сердечно-сосудистой системой.