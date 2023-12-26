Человек стареет неравномерно: найден способ определения возраста конкретного органа

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человеческие органы стареют неравномерно. При этом они разработали метод определения возраста определенного органа.

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Для этого они предлагают проводить анализ белков в крови.

Как уверяют ученые, ряд показателей белков помогают выяснить, какой орган «старее» остальных. Это позволит принять меры против риска ранней смерти, поскольку один стремительно стареющий орган увеличивает риск смерти на 20-50% в следующие 15 лет.