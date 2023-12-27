Посол России рассказал о вандализме против домов дипломатов из РФ

За прошедшие месяцы в отношении сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, речь идет о жилых домах и служебного транспорта. «В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», — добавил он.

Дипломат отметил, что власти Австрии с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений.