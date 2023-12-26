Что подавали в закусочной Помпей перед извержением Везувия

Археологи исследовали в Помпеях (территория современной Италии) термополий — древнеримскую закусочную с террасой. Теперь они даже могут восстановить меню заведения, сообщается на сайте Археологического парка «Помпеи».

© Наука.тв

Термополии были очень распространены в древнеримском государстве, где часто трапезничали вне дома. Только в Помпеях известно о примерно 80 таких заведениях. Но несмотря на это, найденный объект уникален из-за своей сохранности и изученности.

Видео дня

«Это еще одно свидетельство повседневной жизни в Помпеях. Впервые территория такого объекта была раскопана целиком, и удалось провести все анализы, которые позволяют сделать современные технологии. Обнаруженные материалы были комплексно изучены междисциплинарной командой, состоящей из профессионалов в области физической антропологии, археологии, археоботаники, археозоологии, геологии и вулканологии», — говорит Массимо Осанна, исполняющий обязанности генерального директора Археологического парка «Помпеи».

Именно современные технологии и разноплановые исследования позволили установить, что же подавали в термополии прямо перед извержением Везувия. Меню, как выяснилось, было очень разнообразным.

Внутри одного из сосудов в закусочной нашли фрагмент утиной кости. Также были обнаружены остатки свиней, коз, рыб и улиток. Все это указывает на разнообразие блюд. Известно, что в термополиях еду подавали горячей.

Кроме того, в таких заведениях подавали вино. И действительно, имеются характерные сосуды. А на дне емкости в прилавке найдены измельченные зерна. Из письменных источников известно, что их использовали для изменения вкуса и цвета вина — осветляли его.

В археологическом парке отмечают, что исследования органических останков будут продолжены. Тем более, что найдены там не только кости животных, предназначенных в пищу.

Так, в северо-западном углу помещения археологи нашли полный скелет собаки. Но это был не сторожевой пес, а очень маленький зверек размером 20-25 см в холке. Это взрослая особь, и необычно маленький размер указывает на то, что миниатюрных собак разводили уже в древнеримский период.

Кроме того, обнаружены останки людей. Один из них — человек около 50 лет, лежавший в момент, когда город засыпало пеплом, на постели. Про другого пока ничего не известно, его кости нашли в одном из сосудов, куда их, вероятно, кинули «черные копатели» еще в XVII веке.

Интерьер закусочной

Закусочная на перекрестке двух улиц была обнаружена еще в 2019 году — тогда археологам открылась стойка, выходившая на улицу, с прекрасно сохранившимся изображением морской нимфы–нереиды, сидящей верхом на коне.

Но только сейчас завершились раскопки всей территории заведения. Выяснилось, что стойка состояла из трех фрагментов, соединенных в форме буквы Z. Нереида была изображена на средней части, на короткой стороне левее нарисовано само заведение: стойка термополия и амфоры перед ним — получалась своеобразная «вывеска». На третьем фрагменте прилавка нарисованы петух и тушки уток — еда, которая подавалась в термополии.

Как предупреждение на третей стенке изображена собака. А рядом с ней — оскорбительная надпись в адрес некоего Никея, оставленная кем-то из посетителей или сотрудников.

Прилавок, вероятно, имел декор из дубовой древесины — именно ее остатки найдены у стойки. Внутрь стойки были вмонтированы долии — большие сосуды, в которые выкладывали и наливали напитки и еду, которые были в меню.

Во внутренних помещениях найдены сосуды, в которых обычно транспортировали продукты: амфоры и фляги, а также горшок олла, использовавшийся для хранения снеди, и большая бронзовая чаша для возлияний — патера. Пол внутри здания был выстлан фрагментами терракотовой керамики с вкраплением кусочков разноцветного камня.