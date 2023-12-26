Бруней является одной из самых богатых стран мира благодаря большим запасам нефти и природного газа. Однако это богатство распределено очень неравномерно – значительная часть населения продолжает жить за чертой бедности.

Особенно тяжелые условия существования сложились у народности водных брунейцев. Они традиционно обитают в небольших плавучих деревнях, сделанных из дерева и листьев нипа, построенных на воде вдоль рек и каналов. Эти хлипкие лачуги лишены электричества, систем канализации и других благ цивилизации.

В последние десятилетия правительство Брунея пытается переселить водных брунейцев на сушу, предоставляя им дома с базовыми бытовыми удобствами. Однако многие из них возвращаются обратно в свои традиционные плавучие поселения, так как не могут адаптироваться к новому образу жизни.