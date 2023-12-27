Почему советским школьникам запрещали писать шариковыми ручками

В советских школах долгое время были запрещены шариковые ручки. Использовавшиеся вместо них перьевые ручки, по мнению педагогов, способствовали вырабатыванию у учащихся хорошего почерка, а также положительно влияли на психомоторные способности ребёнка.

Минусы шариковой ручки

Директор московской школы № 760 Владимир Гармаш считает, что запрет на шариковые ручки был необходим в первую очередь для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для психофизического развития ребёнка. Владимир Юрьевич, ссылаясь на данные медиков, говорит, что у детей младшего возраста при использовании шариковых ручек происходит задержка дыхания, сбой сердечного ритма. Кроме того, непрерывно писать шариковой ручкой ученик начальных классов может до 20 минут, что негативно сказывается на его здоровье.

Когда ребёнок пишет шариковой ручкой, мышцы спины и живота у него напряжены. Из-за этого страдает моторика. Также эта скованность снижает учебно-познавательные возможности детей.

Плюсы пера

Доктор медицинских наук, почётный работник общего образования Владимир Базарный полагает, что использование перьевой ручки правильно «ставит» руку ученику. Мозговые импульсы, сердцебиение и частота дыхания протекают в той же частоте, что и процесс импульсно-нажимного каллиграфического письма.