Почему в Средние века на Руси 16-летняя девушка попадала в разряд «старых дев»

Сведения о том, какие нравы царили на Руси до прихода христианства, очень скудные и отрывочные. Что-то удается узнать из немногих дошедших до нашего времени берестяных грамот, о чем-то можно догадаться, изучив былины и предания. Постепенно, по крупицам, ученые выясняют подробности общественной, политической и, разумеется, личной жизни наших предков. Например, исследователи узнали, что замуж девушек в русских деревнях и городах выдавали очень рано и на то были свои причины.

Написанная в 12 столетии «Повесть временных лет» содержит бесценную информацию о том, как жили на Руси в языческий период и первые столетия после крещения. В летописи рассказывается о древнем обычае «умыкания невесты от вод» — когда девушку с ее согласия крали на берегу реки, куда она шла за водой или чтобы постирать.

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Крали невест, согласовав это с ней, а иногда и с родителями, без малейшего насилия. Делали это не круглый год, а в определенный период, между весенним праздником богини Лады и летним — Ивана Купала. Нередко невесту «умыкали» во время гуляний, в которых вместе с замужними женщинами участвовали девицы. Точно сказать, в каком возрасте было принято похищать приглянувшихся красавиц неизвестно, но можно предположить, что это делали с 13-14-летними.

Историк Наталья Львовна Пушкарева в своей работе «Женщины Древней Руси» писала, что в 8 веке на Руси не было насильственного «умыкания» и похищение было просто красивой традицией. Но позднее девушек начали красть по-настоящему и это изменило правила сватовства и выдачи замуж.

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С появлением обычая похищать невест вероломно, без уговора, за девицами начали пристально следить, а жениха им выбирали родители, на свое усмотрение. Будущую жену просто приводили к мужу и ставили ее перед фактом — ослушаться она не могла. Сначала так делали князья, но позднее обычай распространился и на простой люд.

Православие и замужество: как становились сужеными

После принятия Русью православия, брачные ритуалы сделались более сложными. Появились такие явления, как сговор родственников, сватовство и обручение, официально делавшее парня и девушку женихом и невестой перед людьми и Богом. Проходило все это не всегда быстро — бывало так, что от сговора родни до самого венчания проходило несколько лет.

Сваты. Художник Николай Пимоненко, 19 век

Эти обычаи породили такие определения как «суженая», то есть обещанная жениху, а также «обрученная», признанная невестой. Судя по всему, каких-либо ограничений по возрасту в те времена не было, так как хорошо известно о выходе в 15 веке церковного указа, строго запрещавшего выдавать замуж девочек до 12 лет.

Не исключено, что в деревнях ранние браки были одним из способов выживания, ведь в русских семьях было много детей и, избавление даже от одного рта было облегчением. К сожалению, раннее замужество не шло на пользу девушкам — роды в подростковом возрасте часто сопровождались осложнениями и смерть рожающих впервые от «родильной горячки» не была редкостью.

Средневековые невесты: до 16, не старше

В Средние века на Руси выдавали замуж в разном возрасте, начиная от 12, и заканчивая 19 годами. Но если в купеческой или княжеской семье шанс выдать девицу замуж в 16 лет был достаточно высок, то в крестьянской среде этот возраст считали предельным. После 16 девушка попадала в разряд «старых дев» и ее шансы устроить личную жизнь были невысоки.

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Интересно то, что церковь заботилась о том, чтобы девушки не становились «перестарками». Так как забота о выдачи дочери замуж полностью возлагалась на родителей, то их штрафовали за плохое выполнение обязанностей. Но при этом родители несли ответственность и другого рода — если они выдавали дочь замуж насильно и та накладывала на себя руки, их ждал суд и дело могло обернуться не только штрафом, но уже и сроком в темнице или ссылкой.

Точно известно, что восьмилетняя Верхуслава — княжна из рода Рюриков, дочь князя Всеволода Мстиславича из Новгорода, была обещана в жены польскому князю Болеславу IV Кудрявому, исходя из политических соображений. Произошел этот вопиющий, с точки зрения современного человека, случай в 12 веке.

Правда, Верхуславе пришлось походить в невестах четыре года, так как свадьба состоялась, только когда ей исполнилось 12 лет, в 1137 году. Конечно же, мнения девочки никто не спрашивал и никто не знает, была ли она счастлива в браке. Точно можно сказать лишь одно: ее родители не прогадали при выборе жениха, так как Болеслав вскоре стал Великим князем польским и владел землями Силезии.

Князь Болеслав IV Кудрявый

Исторические источники утверждают, что Болеслав любил свою жену и не обижал ее. Русская княжна родила супругу троих детей — дочь и двух сыновей. Увы, но судьба отмерила ей немного — Верхуслава умерла в возрасте 37 лет. Польский князь горевал совсем недолго и спустя год женился на Марии — еще одной русской княжне, дочери некоего Ростислава Перемышльского, о котором ничего не известно.

Что касается самой юной невесты, имя которой зафиксировано в истории, то ею стала пятилетняя Мария, дочь тверского князя Бориса Александровича, обрученная с семилетним сыном Великого московского князя Василия II Темного князем Иваном III. Совершенно ясно, что этот брак тоже был политическим и, с точки зрения родни невесты, безупречным. Иван III стал Великим князем всея Руси. Обручали молодых в Твери с невероятным размахом.

Свадьба Марии и Ивана состоялась в 1452 году в Москве. Когда пара шла под венец, жениху было 12, а невесте едва исполнилось 10 лет. В 1458 году, в возрасте 16 лет, Мария родила своему супругу первенца, которого назвали Иваном. После этого княгиня прожила еще 9 лет, а потом внезапно умерла, очевидно, отравленная в ходе придворной интриги.

Мария Борисовна Тверская (реконструкция)

Реконструкция Марию, которая вошла в историю как самая юная невеста Руси, похоронили в Вознесенском монастыре на территории Кремля. Современники вспоминали о ней как о спокойной и воспитанной женщине, хорошо образованной для своего времени. Княгиня была еще и мастерицей на все руки — до наших дней сохранилась церковная пелена, вышитая руками супруги Великого князя.