Сложно диагностировать, вылечить невозможно: самая странная наследственная болезнь

Список наследственных болезней весьма внушительный. Одни поддаются лечению, с другими приходится долго бороться и жить до самой смерти. Но существуют такие генетические патологии, проявление которых предвещает скорую смерть. Например, так бывает при симптомах фатальной бессонницы. Как живет пациент, лишенный возможности сна и понимая, что конец уже близок?

Что за болезнь и как возникает

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Фатальная бессонница, как наследственная болезнь, была открыта в 1979 году. Патологию заметил и описал итальянский хирург, эндокринолог, а уже в XXI веке - ведущий инфекционист COVID-19, доктор Иньяцио Ройтер. Он наблюдал развитие и смерть родственниц жены от необратимой бессонницы. Затем, изучив архивы психиатрической клиники Сан-Серволо, он описал клиническую картину заболевания, которое диагностировалось у всех родных его супруги. Мозг скончавшегося шурина доктор Ройтер отправил в лабораторию в США для дальнейших исследований. И только в конце 1990-х годов американским ученым удалось идентифицировать генную мутацию, ответственную за эту болезнь.

Оказалось, что в одной части гена, находящегося в 20-й хромосоме, аспарагиновая кислота заменяется на само вещество аспарагин. В результате чего в таламусе начинает продуцироваться белок прионного типа. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса объясняют, что прионы — особые самовоспроизводящиеся макромолекулы. Они способны превращать сходные по строению молекулы белковой ткани в свои точные копии. Иными словами, в головном мозге такого человека начинается лавинообразное перерождение функциональной ткани в амилоидные бляшки. А эти соединения грубо нарушают проводимость большинства нейронных импульсов.

В результате чего в первую очередь страдает циркадный ритм человека — путается чередование сна и бодрствования. Затем возникают сбои в других функциях организма: скачет артериальное давление, начинается неправильная работа эндокринных желез, страдает терморегуляция. Болезнь передается по наследству, но проявляется чаще всего в зрелом возрасте. Хотя у медиков есть предположение, что фатальная бессонница может начаться и сразу же после полового созревания пациента.

Симптомы фатальной бессонницы

Главным симптомом заболевания является полная неспособность человека уснуть. Соответственно, мозг, лишенный возможности отдыха, и вынужденный беспрерывно работать, быстро истощает свои силы и возможности. Специалисты медицины сна Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова одними из первых симптомов данного заболевания, помимо бессонницы, называют слюнотечение, панические атаки, раздражительность и отсутствие аппетита. Человек выглядит физически утомленным, нервным или апатичным с отекшими глазами. В этот период он осознает возникшие когнитивно-умственные нарушения и возникновение психических проблем.

На следующей стадии, которая развивается через три-четыре месяца после начала заболевания, у пациента начинает уходить вес, возникают галлюцинации, повышается артериальное давление и температура тела. В таком лихорадочном состоянии, с головной болью и невозможностью отличить реальность от сна, он живет еще около пяти месяцев.

Далее болезнь переходит в тяжелую форму. Пациент больше не может спать совсем, из-за этого у него периодически возникают судороги. Нарушается речь и походка. Больной, уже критически потерявший мышечную массу, больше не способен быстро двигаться, постоянно шатается и натыкается на предметы, а слова произносит тихо и неразборчиво. В таком состоянии он живет от трех месяцев до полугода.

На последней стадии человек, страдающий наследственной фатальной бессонницей, впадает в кому. Он перестает говорить и не реагирует на окружающих людей и события, хотя может находиться с открытыми глазами и нечленораздельно бормотать. В такой период пациент постоянно лежит, у него перестает регистрироваться моторика кишечника и вскоре наступает смерть. Ее причиной становится критическое повреждение разных отделов мозга и полиорганная недостаточность.

Лечению не поддается

Исследователи из Астраханского государственного медицинского университета проанализировав болезнь под названием «фатальная семейная бессонница», подтверждают, что лечения, как такового, не существует.

Эффективность снотворных препаратов практически отсутствует, поскольку генетические нарушения при такой патологии в головном мозге уничтожают сам механизм сна. Сильнодействующие нейролептики, седативные лекарства и варианты когнитивно-поведенческой терапии способны лишь отсрочить смерть пациента на небольшой промежуток времени, ориентировочно около полугода. Как правило, после обнаружения симптомов без интенсивных фармакологических воздействий человек с этим заболеванием живет не более двух лет.

Данное заболевание довольно сложно диагностировать. Специалисты ориентируются на медико-генетическое изучение анамнеза. Также они назначают томографическое исследование головного мозга и лабораторный анализ спинномозговой жидкости, полученной посредством взятия пункции у больного. Но окончательный диагноз устанавливается при посмертном вскрытии.