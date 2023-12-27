Зимние забавы: как возникло выражение "катиться кубарем"

Об этимологии зимних забав, в частности, о хитрой связи выражения "катиться кубарем" с геометрическим "кубом" рассказала автор портала "Современный русский" Тамара Скок.

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Чаще всего наречие "кубарем" носители русского языка воспринимают как синоним "кувырком", "переворачиваясь". Впрочем, есть любители покопаться в словарях, которым удалось соотнести это слово с существительным "куб", а воображение помогает нарисовать такую картинку: игральный кубик подбрасывают вверх, он кувыркается сначала в воздухе, а потом на игровом поле. Поскольку упавший с санок на ходу тоже будет совершать подобные движения, аналогия "куб - кубарем" кажется логичной, но не все так просто.

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"Во-первых, название многогранника, геометрического тела является заимствованием из французского cube или немецкого Kubus, а восходит к греческому kubos - "игральная кость кубической формы", - объясняет филолог. - Но загадка здесь в другом. Существует еще один куб - сосуд цилиндрической формы (в древнеиндийском kumbhas - "сосуд для питья"). Этим словом называли раньше большой чан, а родственниками его являются такие слова, как кубок (сосуд в виде чаши, бокала), кубышка (пузатый сосуд с горлышком), кубовина (выпуклость). Получается, что куб в этом значении - предмет округлой формы, а при таком раскладе становится понятно, почему куб катится".

Однако и это еще не все. В этимологических и толковых словарях можно найти существительное, максимально близкое к наречию "кубарем": это "кубарь" со значением "детская игрушка, похожая на волчка".

По Далю, это "пустой шар на ножке, с дырою в боку, который дети спускают для потехи", а по Ушакову, "игрушка в форме шара или цилиндра (обычно деревянного) с приделанной к нему остроконечной ножкой, на которой он вертится подобно волчку".

А вот пример из бессмертного и вездесущего Александра Пушкина:

"В трагическом смятеньи, плененные цари, забыв войну, сраженья, играют в кубари".

Что же это за игра такая? В ее основе - кубарь, кубарик, выточенный из дерева цилиндр, имеющий снизу конусообразную форму. Иногда у цилиндра прямые стенки, иногда с "талией". Эта игра, замечает Тамара Скок, была очень популярна среди разных сословий. Кубари продавались и в магазинах игрушек, и на ярмарках.

Кубарь запускали кнутиком или куском веревки, соревновались во времени кружения, в маневре и фигурки, оценивали ее устойчивость.

"Поскольку игра - дело эмоциональное, неудивительно, что в языке прижились и ушли в народ несколько характерных для нее выражений: катиться кубарем ("стремительно катиться вниз, вращаясь", вертеться/крутиться кубарем)", - разъясняет Скок.

Чтобы передать эмоции и экспрессию, русские писатели часто использовали это слово.

"Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом…" ( Михаил Булгаков).

Кстати

Слово "кубарь" используют в жаргоне.

Моряки так называют большой кубрик или каюту.

Рыбаки - плетеную из лозы округлую ловушку.