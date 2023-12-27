«Обабок»: каких мужчин избегали русские женщины

В дореволюционной России женщины, несмотря на то, что у них было значительно меньше прав, чем у мужчин, могли запросто поставить на место представителя сильного пола. С некоторыми дамами поэтому мужики предпочитали не связываться, иначе могли услышать о себе много нового.

Русские женщины «изобрели» достаточное количество колких обзывательств. Ими «награждали» тех мужчин, которые, по мнению женщин, начинали вести себя совсем не по-мужски. Одним из таких слов стало «обабок».

Согласно толковому словарю Ушакова и энциклопедии Брокгауза и Эфрона, «обабок» — это гриб-подберёзовик. С одной стороны, вроде бы ничего обидного, но это только так кажется. Обабок — не обычный подберёзовик, а старый, мимо которого наверняка пройдёт опытный грибник. Дело в том, что такие старые грибы из-за «возраста» успели потерять свои вкусовые качества, стали губчатыми и расползаются в кашу при приготовлении.

Толковый словарь Даля даёт уже определение глаголу «обабиться». Это означает процесс, во время которого мужчина становится плаксивым, рыхлым, вялым и неповоротливым, то есть похожим на некоторых женщин и чем-то на старый гриб.

Со временем обабками стали называть немолодых мужчин (часто вдовцов), которые никак не могли считаться достойными парами для юных красавиц. В их отношении действовал стереотип — если он уморил одну жену, то непременно та же участь постигнет и следующую.

Если отбросить суеверия, то молодые девушки не торопились связывать свою жизнь с обабками и по вполне практическим соображениям. Ну какой юной леди добровольно захочется взвалить на собственные плечи заботу о хозяйстве и «семерых по лавкам»? Понятно, что на обабка могли клюнуть только засидевшиеся в девках дамы.