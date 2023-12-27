Чем отличаются Дед Мороз и Санта-Клаус

Дед Мороз и Санта Клаус — самые известные новогодние волшебники. Несмотря на схожий «функционал», они сильно отличаются друг от друга. Особенно это проявляется во внешнем виде. Санта Клаус, например, носит колпак с помпоном и короткий красный полушубок, а Дед Мороз — боярскую шапку, отороченную мехом, и длинную шубу, которая может быть красного, белого или синего цвета.

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Помимо этого, Санта Клаус носит кожаный ремень с пряжкой, белые перчатки и красные штаны, а Дед Мороз — широкий белый пояс, теплые рукавицы и белые льняные штаны. Отличается у российского и американского волшебников и обувь. Санта Клаус носит черные кожаные сапоги, а Дед Мороз — белые валенки. Кроме того, у Деда Мороза обязательно есть посох.