РПЦ призвала дать медикам право на отказ от аборта по соображениям христианской совести

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь призвала власти РФ гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести. Об этом говорится в документе "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", который был принят Священным синодом РПЦ и в последующем планируется к утверждению Архиерейским собором.

"Православная церковь с глубоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Однако медицинский персонал, участвующий в совершении аборта, осуществляет деяние, прямо противоречащее упомянутому призванию, - человекоубийство. Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести", - указано в документе, опубликованном на сайте Московского патриархата.