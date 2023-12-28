Американец поймал гигантскую акулу и отпустил ее в океан

«Всегда держите рядом с собой еще двух человек, которые помогут вам высвободить рыбу. Кроме того, держите руки подальше от ее пасти и проследите, чтобы акула уплыла далеко, чтобы не вернуться обратно», – цитирует мужчину The Daily Mail.