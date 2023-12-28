Американец поймал гигантскую акулу и отпустил ее в океан
В США молодой мужчина случайно поймал гигантскую акулу-молот. Длина рыбы составила 3,6 метра. Мужчина принял решение отпустить добычу обратно в океан.
Житель Флориды 23-летний Брэндон Гриффин рыбачил вместе с другом. В какой-то момент ему на крючок попалась гигантская рыба. Он вытащил ее из воды. Выяснилось, что это акула. Вскоре молодые люди решили отпустить ее.
Мужчина рассказал, что старался как можно скорее спасти свою добычу, потому что данный вид редко выживает после попадания на крючок.
«Акулы-молоты очень хрупкие в этом смысле. Если борьба превышает 45 минут, то это угрожает их здоровью», – подчеркнул Гриффин. При этом он признался, что и сам был крайне осторожен, когда освобождал хищницу.
«Всегда держите рядом с собой еще двух человек, которые помогут вам высвободить рыбу. Кроме того, держите руки подальше от ее пасти и проследите, чтобы акула уплыла далеко, чтобы не вернуться обратно», – цитирует мужчину The Daily Mail.
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