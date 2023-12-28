Куда ведут тайные ходы Троице-Сергиевой лавры

Большинство древнерусских крепостей имело тайные подземные ходы. В случае крайней необходимости с их помощью можно было покинуть осаждённую врагами территорию. Как правило, вели они к берегу соседней реки или же в овраг. Наиболее сложным устройством подземных путей, а также их протяжённостью, отметилась Троице-Сергиева лавра.

Лавра, построенная на горе Маковец, на протяжении многих лет привлекает исследователей. Некоторых из них интересуют предания о подземном ходе, проложенном чуть ли не до самой Москвы.

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Существование разветвлённого тоннеля, в прошлом связывавшего обитель с соседними монастырями, косвенно подтверждают различные источники. Также сохранились рассказы очевидцев, которые якобы лично спускались в монастырское подземелье. .

Официально же руководство Троице-Сергиевой лавры не комментирует информацию о подземных ходах. Однако сами монахи в частных беседах аккуратно намекают, что тайные лазы действительно существуют, но понять, куда конкретно они ведут, в настоящее время не получится, так как часть из них затоплена, а часть — завалена.

Как уже отмечалось выше, подземные ходы имели многие сооружения. В случае же с лаврой поражает их масштаб. Так, согласно сохранившимся описаниям, под монастырскими строениями совершенно спокойно могли разъехаться две повозки, а зная все переходы, можно было добраться таким образом аж до Москвы.

Одна из тоннельных веток предположительно была проложена до Хотьковского и Покровского монастырей. Вероятно, её могли активно использовать во время Великой Отечественной войны. Из лавры в Черниговский скит переносилось оружие и продовольствие. .

А со времён польского нашествия сохранились сведения о подземном ходе, начинавшемся в Сушильной башне.