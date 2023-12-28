28 декабря. Какой сегодня праздник

В 2023 году 28 декабря отмечаются Международный день кино, День продолжения банкета и День поиска северного оленя

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28 декабря – знаменательная дата для всех любителей и профессионалов кинематографа. Именно в этот день в 1895 году прошел первый киносеанс братьев Люмьер и тем самым был установлен Международный день кино. Эта дата также считается днем рождения кинематографа.

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Кино изменилось с тех пор. Совершенствование съемочной и проекционной техники дало возможность появления новых художественных приемов съемки. Продолжительность фильмов стала значительно увеличиваться, режиссура и актерская игра поменялись. Процесс развития кинематографа привел к формированию различных жанров с появлением специфического набора изобразительных приемов для каждого из них.

После киносеансов братьев Люмьер стали активно открываться студии и кинотеатры по всему миру. Россия не осталась в стороне: 15 октября 1908 года в стране был показан первый российский фильм "Понизовая вольница", снятый Владимиром Ромашковым по мотивам популярной народной песни "Из-за острова на стрежень".

В киноиндустрии появились различные фестивали, среди которых Московский международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль и Берлинале. Также проводится фестиваль имени братьев Люмьер и присуждается престижная премия "Оскар".

В этот день принято чествовать всех, кто работает в этой индустрии. Специально для этого в разных странах мира устраиваются парады или же костюмированные фестивали. Также проходят премьеры фильмов, устраиваются фестивали и вручаются награды самым удачным картинам в году.

В этот день также отмечаются:

День продолжения банкета. Названием для праздника послужила крылатая фраза знаменитого Бунши из кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию". В этот день принято продолжать предновогодние застолья и корпоративы.