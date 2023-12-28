Чем верящие в гороскопы и влияние планет отличаются от других людей

Шведские психологи провели исследование, в ходе которого сделали несколько выводов о любителях астрологии. Оказывается, верящие в гороскопы и влияние планет люди имеют ряд отличий от других. Для них характерен более низкий уровень интеллекта, но при этом повышенная самовлюбленность, по сравнению с другими.

Исследовательский центр Пью в 2018 году провел масштабный опрос. Ученые установили, что число людей, верящих в астрологию, постоянно растет. Пока причины этого явления неясны, но есть предположение, что это ответ на стрессы и угрозы, переживаемые современным обществом.

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Была также проведена отдельная работа, показавшая прямую связь между проблемами в личной жизни и астрологией. Все это кажется не совсем логичным на фоне стремительного развития технологий. Но психологи нашли этому явлению объяснение. По их мнению, вера в судьбоносное влияние звезд и планет для современного человека все равно ближе, чем вера в торжество науки.

Почему именно астрология?

Все дело в том, что астрология известна с глубокой древности. Современная же научная картина мира появилась совсем недавно. Вполне логично, что люди предпочитают верить в то, что кажется непоколебимым и проверенным временем. Есть надежда, что со временем картина изменится и научные знания все-таки выйдут на передний план.

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Ученые Лундского университета в Швеции заинтересовались личностными качествами людей, доверяющих астрологии. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Personality and Individual Differences. Для работы психологи создали онлайн-анкету и дополнили ею опросник Университета Ровиры и Виргилии, посвященный астрологии.

Хитрые ученые мужи разбавили тематические вопросы пунктами из классического теста на IQ. Таким образом они убили двух зайцев — получили возможность узнать отношение человека к астрологии и его уровень интеллекта. Для тестирования в социальной сети Facebook отобрали 264 англоязычных пользователя.