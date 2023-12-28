Российские блогеры проехали на такси самый длинный маршрут в мире

Российские блогеры с YouTube-канала NN за две недели проехали на такси по стране 10 тыс. км и заплатили за заказ 600 тыс. руб. Об этом контентмейкеры подробно рассказали в своем новом видеоролике.

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Маршрут был проложен между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Попутно блогеры посетили еще 10 городов, включая Хабаровск, Читу и Тюмень. За время экспедиции машина израсходовала 855 литров бензина на сумму 50 тыс. руб.

Такси было вызвано через общедоступный сервис-агрегатор. Во время поездки блогеры многократно останавливались для отдыха. В это время машина ставилась на платное ожидание.

За 14 дней приключения у блогеров возникло несколько проблем. Например, выяснилось, что агрегатор автоматически отменяет поездку, если она длится слишком долго. Также одна из выбоин на дороге сломала машине тормозной диск.