Душ или ванна: что опасней для здоровья

Принятие душа или ванны — важная гигиеническая процедура, без которой уже невозможно представить жизнь современного человека. У кого-то дома есть ванна, у кого-то душевая кабина, а у кого-то и то, и другое. При этом не утихают споры о том, что же полезнее — стоять в душе или лежать в ванне.

Учёные из Колумбийского университета, основываясь на результатах собственных исследований, пришли к выводу, что человеку, который не занят физическим трудом, вовсе нет необходимости каждый вечер «отмокать» в ванне и пользоваться мочалками, шампунями и гелями. Если же окунуться так и тянет, то лучше, по их мнению, «нырнуть» в ванну, чем встать под душ. Быстрые струи жидкости под напором оказывают больше негативного воздействия на кожу, чем простое её погружение в воду. Опасен приём душа в первую очередь для тех, у кого дерма травмирована.

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Отечественные специалисты придерживаются противоположного мнения. В Московском городском научном обществе терапевтов пояснили, что принимать ванну без риска могут только совершенно здоровые люди. Очевидно, что таких в мире не очень много. Остальным же не стоит лежать в ванной с температурой воды выше 35 градусов по Цельсию. Погружение тела в горячую воду вызывает общее повышение температуры. Это заставляет активнее циркулировать кровь во всех внутренних органах. Таким образом, имеющиеся у человека «болячки» непременно заявят о себе с новой силой.

Опасна и сама ванная комната. На протяжении многих лет среди всех помещений в квартире по уровню травматизма первое место стабильно занимает как раз это пространство. Только в США ежегодно в ванных комнатах умирает 340 американцев. В других странах такую статистику не ведут, но это не означает, что ситуация там значительно лучше.