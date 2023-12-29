Главный секрет человеческого мозга: что делает нас людьми

Новое исследование, проведенное командой ученых под руководством UT Southwestern Medical Center, проливает свет на клеточные и молекулярные особенности человеческого мозга, которые отличают современных людей от приматов и древних предков. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature, открывают новые горизонты в понимании эволюции человеческого мозга и его уникальных способностей.

Не только нейроны

В прошлом большинство исследований человеческого мозга сосредотачивалось на нейронах, так как считалось, что именно эти клетки отвечают за наш интеллект и развитые когнитивные способности. Однако новое исследование показывает, что и другие клетки мозга играют важную роль в его функционировании и развитии.

Олигодендроциты

Команда ученых сфокусировалась на области мозга, известной как Brodmann area 23 (BA23), и использовала новую технику одноядерного РНК-секвенирования для сравнения образцов мозга людей, шимпанзе и макак. Специалисты обнаружили, что у людей гораздо больше клеток-предшественников олигодендроцитов, чем у нечеловеческих приматов. Эти клетки играют важную роль в обеспечении поддержки и изоляции нейронов, что может быть связано с улучшенными когнитивными способностями человека.

Почему человек умеет говорить

Кроме того, исследователи обнаружили, что у людей два подтипа возбудительных нейронов показали увеличенную экспрессию гена FOXP2. Этот ген и связанный с ним белок играют важную роль в развитии мозга в отношении речи и языка. Это может объяснить, почему человек обладает таким уникальным языковым потенциалом.