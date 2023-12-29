Еще не поздно: какие елочные игрушки способны привлечь удачу

Шесть елочных игрушек, которые, как считается, способны исполнять желания

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Верить или нет – дело каждого, но Новый год и Рождество многие считают временем чудес. В полночь с 31-го на 1-е можно загадать свое самое заветное желание, а правильные игрушки на елке способны усилить эффект. Считается, что некоторые предметы, которыми человек украсит новогоднее дерево, обладают особой силой, могут привлекать удачу, деньги или даже способствовать пополнению в семье. Есть как минимум шесть таких елочных украшений.

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Паук

Традиция вешать игрушки в виде пауков на елку зародилась на основе "Легенды о рождественском пауке", которая была популярна в 19-20 веке. По сюжету бедная женщина украсила свою елку несколькими орехами и фруктами, а пауки сплели на новогоднем дереве большую паутину, которая в Рождество превратилась в золотые и серебряные нити.

Огурец

Из Германии пришла традиция вешать на елку рождественский огурец. Речь, конечно, идет не о настоящем овоще, а об игрушке в виде маленького зеленого овоща. Его необходимо хорошо спрятать в ветвях дерева. Тот, кто первым найдет игрушку, не трогая и не раздвигая веток, получает дополнительный сюрприз в виде небольшой суммы денег или еще одного подарка, пишет "Новый очаг".

Желуди

Игрушки в форме желудей на елке являются хорошими талисманами. Считается, что они способны приносить удачу в дом. Кроме того, орехи и желуди вешают те, кто мечтает о прибавлении в семье.

Грибы

Украшения в виде грибов на ёлке символизируют надежду на хорошее и благополучие. Особенно если они ярко окрашены. Еще можно успеть нарядить новогоднее дерево в несколько разноцветных грибов, ведь оно простоит как минимум до Рождества или старого Нового года.

Колокольчики и бубенчики

Считается, что звук рождественских колокольчиков и бубенцов растворяет негативную энергетику в доме и притягивает удачу. Такими свойствами обладают и другие игрушки, которые издают мелодичные звуки.

Что-то, о чем мечтаете